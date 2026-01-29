Didim Belediyesi'nden Can Dostlar İçin Anlamlı İş Birliği - Son Dakika
Didim Belediyesi'nden Can Dostlar İçin Anlamlı İş Birliği

29.01.2026 09:07  Güncelleme: 10:23
Didim Belediyesi, sokak hayvanları için mama üretiminde kullanılmak üzere mutfak atıkları paylaşan işletmelere 'Mama Fabrikası İş Birliği Belgesi' takdim etti. Proje ile dayanışma güçleniyor ve sokak hayvanlarına sürdürülebilir destek sağlanıyor.

(AYDIN)- Didim Belediyesi Mama Fabrikası'nda, sokak hayvanları için mama üretiminde kullanılmak üzere mutfak atıklarını paylaşan işletmelere "Mama Fabrikası İş Birliği Belgesi" takdim edildi.

Didim Belediyesi Mama Fabrikası tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında işletmelerden temin edilen mutfak atıkları, mama üretiminde kullanılarak, can dostların beslenmesine katkı sağlanıyor. Bu iş birliğiyle hem dayanışma güçleniyor hem de sokak hayvanlarına yönelik destekler sürdürülebilir hale getiriliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, projeye katkı sunan işletmelere teşekkür ederek, bu duyarlılığın toplumsal sorumluluk açısından önemli olduğunu dile getirdi. Gençay, ilçede faaliyet gösteren tüm işletmeleri, bu anlamlı iş birliğine katılmaya davet ederek, can dostlar için yürütülen bu çalışmalara destek çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
