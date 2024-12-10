Didim Belediyesi Sedef Koy Yürüyüş Yolunu Yeniledi

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(AYDIN)- Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sedef Koy'da bulunan yürüyüş yolunu yeniledi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Çalışmaların ardından yürüyüş yolumuz vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Kent genelinde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi, geçen yıl yoğun hava muhalefeti dolayısıyla tahrip olan Sedef Koy sahilinde yer alan yürüyüş yolunda başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Hava muhalefetinden dolayı tahrip olan Sedef Koy yürüyüş yolumuzda yenileme çalışmalarını geçtiğimiz günlerde başlatmıştık. Bu kapsamda yürüyüş yolu yenilendi. Çalışmaların ardından yürüyüş yolumuz vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Kent genelinde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.