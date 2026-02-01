Didim Belediyesi'nden Can Dostlara Kapsamlı Hizmet - Son Dakika
Didim Belediyesi'nden Can Dostlara Kapsamlı Hizmet

01.02.2026 10:03  Güncelleme: 11:12
Didim Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlığını ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla kısırlaştırma, tedavi ve sahiplendirme hizmetleri sunuyor. Vatandaşlar, kediler için randevu alarak ve köpekler için belirli günlerde hizmetten faydalanabiliyor.

(AYDIN) - Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi, ilçedeki sokak hayvanlarının sağlığı ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla kısırlaştırma, tedavi ve sahiplendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında çarşamba ve perşembe günleri kediler; pazartesi, salı ve cuma günleri ise köpekler için kısırlaştırma hizmeti veriliyor.

Vatandaşlar, kedi kısırlaştırma ameliyatları için randevu alarak, kediyi 12 saat aç olacak şekilde ve taşıma çantası içinde merkeze getirebilecek. Sahipsiz sokak köpekleri için ise kısırlaştırma ameliyatlarının yanı sıra aşılama ve mikroçip uygulamaları gerçekleştiriliyor. Köpekler PETVET sistemine kaydedilerek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahiplendiriliyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Can dostlarımız bizlere emanet. Onların sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için kısırlaştırma, tedavi ve sahiplendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Can dostlarımız bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Hayvan sahiplenme koşullarına ilişkin Didim Belediyesi'nden bilgi alınabilecek; hasta, yaralı ya da yardıma muhtaç sokak hayvanları için 444 81 09 çağrı hattından yetkililere 7/24 ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

