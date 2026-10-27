Didim Belediyesi yoğun yağışın ardından olumsuzlukları gidermek için sahada çalışıyor

(AYDIN)- Didim Belediyesi, kentte etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi ve günlük yaşamın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Didim'de etkili olan yoğun yağışın ardından belediye ekipleri, yaşanan olumsuzluklara müdahale etmek amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Yağış öncesinde gerekli hazırlık ve kontrolleri gerçekleştiren ekipler, yağış sırasında ve sonrasında da sahada görev alarak ihtiyaç duyulan noktalarda müdahalelerde bulunuyor. Oluşan olumsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra benzer durumların yeniden yaşanmaması için de gerekli çalışmalar yürütülüyor.

EKİPLER YAĞIŞ ÖNCESİ VE SONRASINDA SAHADA

Didim Belediyesi, yoğun yağışın etkilerini azaltmak, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmak ve kent genelinde günlük yaşamın mümkün olduğunca kesintisiz sürmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını yağış öncesinden başlayarak sürdürüyor. Ekipler, yağışın ardından oluşan olumsuzluklara müdahale ederken ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalarına devam ediyor.