Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Marketlerde Denetim Yaptı

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(AYDIN)- Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde etiket uyumsuzluğu, son kullanma tarihi ve hijyen alanında denetim yaparak, olumsuzluk tespit edilen durumlarla ilgili işlem yaptı.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halk sağlığını tehdit eden işletmelere göz açtırmıyor. Bu kapsamda, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde etiket uyumsuzluğu, son kullanma tarihi ve hijyen konularında denetimler gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilen durumlarla ilgili tutanak tutup işlem yaptı.

Denetimler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ürün tüketebilmesi için ekiplerimiz denetimlerine devam ediyor. Denetimler kapsamında son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek gerekli işlemler yapılıyor, ürünlerin imhası gerçekleştiriliyor. Denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam edecektir" dedi.