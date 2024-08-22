Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları düzenlenecek - Son Dakika
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Didim'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları düzenlenecek

Didim\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları düzenlenecek

Didim Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek ve sanatçı Kubat konser verecek.

22.08.2024 10:52  Güncelleme: 10:53
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(AYDIN)- Didim Belediyesi'nce düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek, sanatçı Kubat konser verecek.

Didim Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler kapsamında 30 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Belediye önünden Fener Alayı yürüyüşü başlatılacak. Fener alayı, şarkılar ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Kent Meydanı'nda sona erecek. Yürüyüşün ardından sanatçı Kubat, saat 21.30'da Cumhuriyet Kent Meydanı'nda sahne alacak.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "30 Ağustos Zafer Bayramını büyük bir coşku ile kutlayacağız. 30 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da gerçekleştirecek olduğumuz Fener Alayı ve 21.30'da gerçekleştirecek olduğumuz Kubat konserine tüm halkımız davetlidir" dedi.

Kaynak: ANKA

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