Didim'de 60 caretta caretta yavrusu denizle buluştu
Aydın'ın Didim ilçesinde bu sezon yumurtadan çıkan 60 caretta caretta yavrusu denize ulaştı.
Aydın'ın Didim ilçesinde bu sezon yumurtadan çıkan 60 caretta caretta yavrusu denize ulaştı.
Didim Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağtur Plajı'nda yumurtlayan caretta caretta türü kaplumbağaların yavruları yumurtadan çıktı.
Rahatsız olmamaları için kırmızı ışıkla kayıt altına alınan 60 yavru güvenli şekilde denize ulaştı.
Kaynak: AA
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