Didim'de Bir Köpeğin Ölümüne Neden Olan 'Elektrik Akımı' Kazası Büyükşehir Meclisinde Gündeme Geldi

(AYDIN) - Geçtiğimiz haftalarda Didim Altınkum'da bir aydınlatma direğinde meydana geldiği iddia edilen elektrik kaçağı nedeniyle bir köpeğin ölmesi, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay imzasıyla Meclis'e soru önergesi sunulurken konuya ilişkin konuşan Gençay, "Gerekli önlemleri almadıkları, gerekli hizmetleri yapmadıkları için her insanın yaşayabileceği bir tehlike söz konusu. Bu konuyu bırakmayacağız" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Didim Altınkum'da bir aydınlatma direğinde oluştuğu iddia edilen elektrik kaçağının bir köpeğin ölümüne neden olmasıyla sonuçlanan olay, bugün gerçekleştirilen Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısında gündeme geldi.

Konuya ilişkin Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay imzasıyla soru önergesi, Meclis'e sunuldu.

Önergede, hattın yapım tarihi, bakım ve arıza kayıtları, denetim sıklığı, topraklama ölçümleri ve kaçak akım koruma sistemlerinin durumu gibi teknik konulara ilişkin Büyükşehir'e sorular yöneltildi. Önergede ayrıca; olay sonrası herhangi bir inceleme yapılıp yapılmadığı ve sorumluların tespit edilip edilmediği de soruldu.

Meclis sonrasında önergeye ilişkin konuşan Didim Belediye Başkanı Gençay, Büyükşehir'in alanda sorumluluğu alan hizmetleri yerine getirmemesini eleştirdi.

"Bu konuyu bırakmayacağız"

Konunun takipçisi olacaklarını kaydeden Gençay, şunları söyledi:

"Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde olan bir cadde üzerinde, kamuya açık bir yerde elektrik çarpması sonucu bir köpeğimiz hayatını kaybetti. Bu bir çocuk, insan veya başka canlılar da olabilirdi. Bununla ilgili bir soru önerdik. Önerilen sorulardan bir tanesi elektrik direkleriyle ilgili gerekli bakımların ne zaman yapıldığı, bu konuyla ilgili soruşturmanın yapıldığı, sorumluların bulunup bulunduğu ve yine kamuya açık alanlardaki bakım ve çalışmalar konusunda neler yapıldığıyla ilgiliydi. Soru önergemizi, Grup Başkanvekilimiz, Anıl Başkanımız okudu ama tamamını okutmadılar. Dinlemekten bile imtina ettiler orada. Bununla ilgili olarak yazılı yanıt vereceklerini söylediler. Bugüne kadar verdiğimiz soru önerilerinin yanıtlarını henüz alamadık. Bu konunun arkasındayız. Çünkü orada, kamuya açık bir yerde gerekli önlemleri almadıkları, gerekli hizmetleri yapmadıkları için her insanın yaşayabileceği bir tehlike söz konusu. O nedenle biz üzerimize düşen işlemleri yaparak bu konuyu bırakmayacağız."

"Belediyeyi ve Didim halkını hep ötelediler"

Caddenin ilçe belediyesi sorumluluğuna geçmesi için harekete geçtiklerini ancak Büyükşehir tarafından engellendiklerini hatırlatan Gençay, şu ifadeleri kullandı:

Yalı Caddesi, Didim'in Altınkum'un gözü olan bir yeri. Çok yoğun insanın yaşadığı, popüleritesi çok yüksek bir yer. Burada iki yıldır büyükşehir tarafından gerekli bakım ve onarım, herhangi bir çalışma büyükşehir olduğundan beri iki yıldır yapılmadı. Bununla ilgili biz Didim halkı olarak çok muzdaribiz. Göreve geldiğimde Altınkum Yalı Caddesi'yle ilgili hizmet yapımı için sürekli görüşmeler yaptım 'Biz planladık, biz yapıyoruz' diyerek belediyeyi ve Didim halkını hep ötelediler.

"Büyükşehir Belediyesi yürütmeyi durdurmayı aldı"

Caddeler ve büyük parklarla ilgili kendi sorumluluğumuza geçsin diye önerge verdik. İstediğimiz caddelerden bir tanesi de Yalı Caddesi'ydi. Bütün bunları öngörüyoruz çünkü Didim'de. Didim'deki bu sıkıntıları biz görüyoruz ve yapabileceğimiz bir şey de yok. Çünkü yaptırmıyorlar. Biz girip müdahale etmeye kalktığımız zaman 'Bu sizin göreviniz değil' diyerek bizi engelliyorlar. Buraların yetkisinin bize kadarını istedik. Büyükşehir Meclisi'nden sorumluluğu üzerimize geçti. Ancak Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili olarak yürütmeyi durdurmayı aldı. Bugün öğrendiğimize göre tamamen kendi uhdesine geçmiş. Biliyoruz ki yine bu hizmetler yapılmayacak. Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız. Didim'de Yalı Caddesi'nin bir an önce hak ettiği hizmeti alınması gerekiyor. Çünkü insanlar yolda yürüyemiyorlar."