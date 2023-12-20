Didim\'de kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya\'nın arama çalışmaları devam ediyor

AYDIN'ın Didim ilçesinden tekne ile denize açıldıktan sonra bir daha hakkında haber alınamayan iş insanı Yasin Cinkaya'yı (47) arama çalışmaları, 7'nci gününde de sürüyor. Çalışmalar havadan, karadan ve denizden yürütülürken, ailenin avukatı Harun Ümit Eren, "Adli makamlarca bildirilen görüş, müvekkilimiz Yasin Cinkaya'nın dengesini kaybederek denize düşmüş olabileceği yönündedir" dedi.

Denizli'de Faber Mermer Yönetim Kurulu Üyesi, evli ve 2 çocuk babası Yasin Cinkaya, 13 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Didim ilçesindeki marinadan 'FBR' isimli teknesi ile denize açıldı. Bir süre sonra Cinkaya'dan haber alamayan ailesi, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya'nın teknesi, otomatik pilotta motoru çalışır halde bulundu ancak kendisine ulaşılamadı. Cinkaya'nın cep telefonu ile özel eşyaları da teknede bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince tekne marinaya çekti, inceleme yapıldı. Cinkaya için hem denizden hem havadan hem de karadan arama çalışmaları başlatıldı; ancak herhangi bir ize rastlanmadı. 2 uçak, 2 helikopter, 2 insansız hava aracı, 3 tam donanımlı sahil güvenlik botu, su altı sonar cihazları donanımlı deniz araçları ve dalgıç ekipleri ile yapılan çalışmalar, 7'nci gününde de sürüyor.

AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA

Öte yandan Cinkaya ailesinin avukatı Harun Ümit Eren, olay ile ilgili yazılı yaptı. Açıklamada, "Müvekkilimiz Faber Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 13.12.2023 tarihinde Didim Marina'dan kendisine ait FBR isimli teknesi ile tek başına denize açılmış olup kendisinden en son aynı gün saat 19.00 sıralarında eşi tarafından telefon ile haber alınmıştır. Aynı gün ilerleyen saatlerde ise ne yazık ki kendisinden haber alınamamıştır. 14.12.2023 tarihi sabah saatlerinde Yasin Cinkaya'ya ait FBR isimli tekne sürüklenmekte iken balıkçılar tarafından Eşek Adası açıklarında fark edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verilmesi üzerine tekne kıyıya çekilerek olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapılmıştır. Ancak ne yazık ki müvekkilimiz Yasin Cinkaya'ya teknesinde ulaşılamamıştır. Yapılan incelemeler neticesinde teknede herhangi bir adli olaya ilişkin bir emare bulunmamıştır" denildi.

'DENİZE DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR'

Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

"Yasin Cinkaya'ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmiştir. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan detaylı incelemeler neticesinde şimdiye kadar şüpheli bir duruma rastlanmamış olup, oltaların nizami olarak toplanmış ve iğnelerinin sökülmüş olması ile elektronik çapanın kaldırılmış olması nedenleri ile Yasin Cinkaya'nın teknesi ile dönüşe geçtiği sırada dengesini kaybederek denize düşmüş olabileceği değerlendirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından olayın tespit edildiği andan itibaren arama kurtarma çalışmaları karadan, havadan ve denizden aralıksız devam etmektedir. Bu zorlu süreçte müvekkilimiz Yasin Cinkaya'nın ailesi ne yazık ki gerçek olmayan ve arama kurtarma çalışmalarına hiçbir katkı sağlamayan yanlış bilgiler ile muhatap bırakılmaktadır. Bu nedenle arama çalışmaları halen devam eden müvekkilimiz ve ailesi adına bu basın açıklamasını yapma gereği hasıl olmuştur. Müvekkilimizin kaybolması olayına ilişkin herhangi bir adli olaya ilişkin emare bulunmamıştır. Adli makamlarca bildirilen görüşe göre müvekkilimiz Yasin Cinkaya'nın dengesini kaybederek denize düşmüş olabileceği yönündedir. Basında ve kamuoyunda başkaca yer alan haberler gerçek ve doğru bilgilere dayanmamakta olup kamuoyunca bu haberlere itibar edilmemelidir."