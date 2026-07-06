Didim Lavanta ve Aromaterapi Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Didim Lavanta ve Aromaterapi Festivali Sona Erdi

06.07.2026 09:28  Güncelleme: 10:19
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Didim Belediyesi'nin düzenlediği Lavanta ve Aromaterapi Festivali, üç gün boyunca konserler, söyleşiler, atölyeler ve yoga etkinlikleriyle binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Festival, doğa, kültür ve sanatı bir araya getirdi.

(AYDIN) - Didim Belediyesi'nin düzenlediği Lavanta ve Aromaterapi Festivali, üç gün boyunca konserlerden söyleşilere, atölyelerden yoga etkinliklerine uzanan zengin programıyla binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Sevilen sanatçı Suzan Kardeş'in konseriyle coşkulu bir başlangıç yapan Lavanta ve Aromaterapi Festivali; aromaterapi eşliğinde gerçekleştirilen yoga etkinliğinden kokteyl buluşmalarına, söyleşilerden mis kokulu el emeği atölyelerine, ritim ve müzik dinletilerine kadar dopdolu bir programla tamamlandı. Festival, halkın yoğun ilgisiyle doğayı, kültürü, üretimi ve sanatı aynı çatı altında buluşturan büyük bir festivale dönüştü.

Üç gün boyunca düzenlenen festivale ilçe protokolünün yanı sıra Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Murat Koçak, Çevreci Belediyeler Birliği Genel Sekreteri İmam Bakır Damar, Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Ali Kılıç, CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Bingöl, yazar Meliha Okur, çok sayıda basın mensubu ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen konuklar katıldı.

SUZAN KARDEŞ İLE COŞKULU AÇILIŞ

Festivalin ilk gününde Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda sahne alan sevilen sanatçı Suzan Kardeş, konserine İzmir Marşı ile başlayarak alanı dolduran katılımcılardan büyük alkış aldı. Enerjisi ve seslendirdiği eserlerle Didim halkına unutulmaz bir yaz akşamı yaşatan sanatçı, festival boyunca sürecek birlik ve beraberlik atmosferinin de ilk adımını attı.

Konser sırasında Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın talimatıyla sahne önünde kurulan bariyerler kaldırıldı. Katılımcılar sanatçıyla daha yakın bir atmosferde buluşurken, festival alanı şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden kalabalığın coşkusuna sahne oldu.

FESTİVALİN DİNGİN VE BİLGİLENDİRİCİ DURAĞI

Festivalin ikinci gününde Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilen "Aromaterapi ile Yoga" etkinliğiyle güne başlangıç yapıldı. Ardından DİGEM'de düzenlenen "Aromaterapik Lezzetler" açılış kokteyli ve söyleşi programıyla festival, doğa, bilim ve yerel üretimi buluşturan içerikleriyle devam etti.

"İklim Değişikliği, Habitat Floraya Etkileri ve Gıda Güvenliği" ile "Yerel Gıda Üretimi İklim Krizine Yanıt Olabilir mi?" başlıklarının ele alındığı söyleşide gıda mühendisi ve yazar Dr. Barış Onur Örs ile doğa ve kültür araştırmacısı Sevim Şahin, iklim krizi, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir tarım ve yerel üretimin geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu."

ATÖLYELER VE MÜZİKLE DOLU ÜÇ GÜN

Festivalin finali, Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler & Süs Bitkileri Fidanlığı'nda yaşandı. Fidanlığın doğal atmosferinde düzenlenen atölyelerde lavanta ve melisa mumu, lavanta kesesi ve seramik çalışmaları gerçekleştirildi. Didim Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu'nun sahne performansı ve Yerel Sanatçılar Konseri ise festivali büyük bir coşkuyla tamamladı.

"FESTİVALLER, BİRLİKTE ÖĞRENDİĞİMİZ VE PAYLAŞTIĞIMIZ BULUŞMALARDIR"

Festivalin ardından değerlendirmelerde bulunan Gençay, festivallerin yalnızca eğlence odaklı organizasyonlar olmadığını, aynı zamanda kentlerin kültürünü, doğasını, üretimini ve bilimsel birikimini görünür kılan önemli buluşmalar olduğunu belirtti. Gençay, "Bu festivalde sadece eğlenmedik; birlikte öğrendik, düşündük ve doğayla kurduğumuz bağı yeniden güçlendirdik. Didim'in kültürüyle, doğasıyla ve üretim gücüyle anılmasını istiyoruz. Festivaller, bir arada olmanın, paylaşmanın ve kentimizi birlikte keşfetmenin en güzel yollarından biridir" dedi.

Didim Belediyesi olarak doğayı koruyan, yerel üreticiyi destekleyen, kültür ve sanatı yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak gören sosyal ve özenli belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirten Gençay, festivale katkı sunan herkese, konuşmacılara, sanatçılara, basın mensuplarına ve festivale yoğun ilgi gösteren Didim halkına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Didim Lavanta ve Aromaterapi Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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