Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde Yaz Coşkusu

(AYDIN) - Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde "Yaza Merhaba" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında minikler; oyunlar, renkli aktiviteler ve eğlenceli anlarla yaz mevsimini karşıladı. Çocukların neşesi ve enerjisiyle keyifli görüntülere sahne olan programda, minikler arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte güzel anılar biriktirdi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çocukların mutluluğunun en büyük önceliklerden biri olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, öğrendiği ve mutlu olduğu alanlar oluşturmak bizim için çok kıymetli. Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde miniklerimizin neşesine ortak olmak, Didim'in geleceğine umutla bakmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.