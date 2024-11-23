Didim\'de Öğretmenler Günü Kutlaması

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(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelinde bulunan okullarda görev yapan öğretmenlere çiçek takdim etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede bulunan okullarda görev yapan öğretmenlere, Didim Belediyesi'ne ait Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda yetiştirilen çiçekleri takdim eden Başkan Gençay, ilçede bulunan her okula da kahve makinesi hediye etti.

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Gençay, "Kentimizin yarınlarını inşa eden, her öğrencinin yüreğine dokunan ve onların hayallerine öncülük eden öğretmenlerimizi ziyaret ettik. Bir çocuğu yetiştirdiği gibi bir çiçeği de yetiştirmelerini ve içtikleri her kahvede bizleri hatırlamalarını istedik. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.