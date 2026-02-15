Didim Belediyesi'nden 14 Şubat'a Özel Program - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Didim Belediyesi'nden 14 Şubat'a Özel Program

15.02.2026 10:18  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen Sevgililer Günü etkinliğinde dans gösterileri ve konserler büyük ilgi gördü. Başkan Hatice Gençay, etkinliğin sevgi temasını vurguladığını açıkladı.

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen programda sahnelenen dans gösterileri ve konserler beğeni topladı.

Didim Belediyesi DİGEM Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen 14 Şubat etkinliğinde müzik ve duygu bir araya geldi. Salonu dolduran ilçe sakinleri, sevgi teması etrafında şekillenen özel akşama tanıklık etti.

Program kapsamında sahnelenen dans gösterileri ve konser büyük beğeni topladı. Gecenin en özel anlarından biri de kız çocuklarının babalarıyla ve erkek çocuklarının anneleri ile birlikte sahneye çıkarak dans etmesi oldu.

Programda konuşan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sevgi; paylaşmanın, anlayışın ve hoşgörünün en güzel adıdır. Bu özel günde halkımızı müzik ve sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak istedik. 14 Şubat yalnızca iki insan arasındaki sevgi değil; ailemize, dostlarımıza, şehrimize ve insanlığa duyduğumuz sevginin de ifadesidir. Bu anlamlı akşamda bizlerle olan tüm halkımıza teşekkür ediyor, sevginin hayatımızdan hiç eksik olmamasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Hatice Gençay, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi'nden 14 Şubat'a Özel Program - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
11:58
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 13:39:19. #7.11#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi'nden 14 Şubat'a Özel Program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.