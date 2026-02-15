Didim Belediyesi'nden 14 Şubat'a Özel Program

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen programda sahnelenen dans gösterileri ve konserler beğeni topladı.

Didim Belediyesi DİGEM Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen 14 Şubat etkinliğinde müzik ve duygu bir araya geldi. Salonu dolduran ilçe sakinleri, sevgi teması etrafında şekillenen özel akşama tanıklık etti.

Program kapsamında sahnelenen dans gösterileri ve konser büyük beğeni topladı. Gecenin en özel anlarından biri de kız çocuklarının babalarıyla ve erkek çocuklarının anneleri ile birlikte sahneye çıkarak dans etmesi oldu.

Programda konuşan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sevgi; paylaşmanın, anlayışın ve hoşgörünün en güzel adıdır. Bu özel günde halkımızı müzik ve sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak istedik. 14 Şubat yalnızca iki insan arasındaki sevgi değil; ailemize, dostlarımıza, şehrimize ve insanlığa duyduğumuz sevginin de ifadesidir. Bu anlamlı akşamda bizlerle olan tüm halkımıza teşekkür ediyor, sevginin hayatımızdan hiç eksik olmamasını diliyorum" dedi.