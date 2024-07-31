Didim'de üretim çiftliklerinde ölen balıkların kıyıya vurduğu iddiası - Son Dakika
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Didim'de üretim çiftliklerinde ölen balıkların kıyıya vurduğu iddiası

Aydın'ın Didim ilçesinde yüzlerce ölü balık akıntıyla sahile vururken, ölü balıkların açıklardaki üretim çiftliklerinde yetiştirilen balıklar olduğu iddia edildi. Didim Mavişehir Mahallesi Sedef koyunda mahalle sakinleri dün akşam saatlerinde ölü balık görüntüsüyle karşılaştı. Muhtar Ramazan Öksem, balıkları tek tek toplayarak kıyıya çıkardı ve balıkların aşırı kokusunun insanları rahatsız ettiğini belirtti. Balık ölümleriyle ilgili bilgi Sahil Güvenlik komutanlığı ve Didim Kaymakamlığı'na verildi. Muhtar Öksem, yetkililerin konuyla ilgilenmesini istedi.

31.07.2024 23:08
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Didim'de üretim çiftliklerinde ölen balıkların kıyıya vurduğu iddiası

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde yüzlerce ölü balık akıntıyla sahile vururken, ölü balıkların açıklardaki üretim çiftliklerinde yetiştirilen balıklar olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim Mavişehir Mahallesi Sedef koyunda mahalle sakinleri dün akşam saatlerinde ölü balık görüntüsüyle karşılaştı. Sedef koyu sahiline değişik noktalarda yüzlerce ölü balık görülürken, Mahalle Muhtarı Ramazan Öksem, balıkları tek tek toplayarak kıyıya çıkardı. Muhtar Öksem Didim açıklarında bulunan balık üretim çiftliklerinde yetiştirilen balıkların kıyıya vurduğunu iddia etti. Muhtar Öksem ölü balıkların devamının geleceğini beklediğini belirterek, balıkların aşırı kokusunun da insanları rahatsız ettiğini kaydetti. Balık ölümleriyle ilgili Sahil Güvenlik komutanlığı ile Didim Kaymakamlığı'na bilgi verildiği de öğrenildi.

Muhtar Öksem konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu konuyu 2020 yılında dile getirmiştim. Valimiz o dönem buraya geldiğinde kendini bilgilendirmiştim. Balık çiftliklerinin ne zararı var demişlerdi. İşte ispatı burada. Çiftlik patladığında veyahut zehirli balıkları bırakıyorlar. Leş kokusu ile birlikte şu anda elimizde tutmuş olduğumuz balıkları sergilemek zorunda kaldık. Bu konu ile alakalı yetkililerin ilgilenmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Didim'de üretim çiftliklerinde ölen balıkların kıyıya vurduğu iddiası - Son Dakika

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