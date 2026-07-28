Didim'de Vize Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika
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Didim'de Vize Dolandırıcılarına Operasyon

Didim\'de Vize Dolandırıcılarına Operasyon
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Didim merkezli dolandırıcılara yönelik operasyonda 36 şüpheliden 27'si tutuklandı.

AYDIN'ın Didim ilçesi merkezli 10 ilde, vize başvuru sitelerinin benzerini yapıp vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltın alınan 36 şüpheliden 27'si tutuklandı. Böylece, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 39'a çıktı.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Didim Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, resmi vize başvuru sitelerinin benzerlerini oluşturarak 60 kişiyi yaklaşık 1 milyon 700 bin TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, örgütün faaliyetlerini sürdürdüğünü ve bu süreçte 111 kişiyi daha dolandırarak toplam 8 milyon 330 bin 672 TL suç geliri elde ettiğini tespit etti. Bunun üzerine 24 Temmuz'da Didim merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Diyarbakır, Hakkari, Kocaeli, Muğla ve Malatya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 36'sı yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Didim'de Vize Dolandırıcılarına Operasyon - Son Dakika

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