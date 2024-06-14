Didim'de yangına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü - Son Dakika
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Didim'de yangına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim ilçesinde çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumuna ait bir uçağın Bafa Gölü'ne düştüğünü açıkladı. Uçakta bulunan 2 pilot ve 1 memur, tekne marifetiyle kurtarıldı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

14.06.2024 19:33
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim ilçesinde çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumuna ait bir uçağın Bafa Gölü'ne düştüğünü söyledi.

Canbolat, AA muhabirine, uçakta bulunan 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade etti.

Vali Canbolat, şunları kaydetti:

"Didim'deki Akyeniköy Mahallesi'ndeki Dalyan bölgesinde çıkan yangına müdahale için gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak Bafa Gölü'nden su doldururken düştü. İçinde bulunan pilotlar uçağın üzerine çıktılar. Biraz önce oradaki Milas'a ait karakolun teknesi marifetiyle alındılar. Genel durumları iyi görünüyor. İki pilot ve 1 memur görevli uçaktaydı."

-"Suyu bildiğimiz için elimizden geldiği kadarıyla onları çıkardık getirdik"

Uçaktakileri mürettebatı teknesiyle kurtaranlardan Yalçın Kocakaya, olay anını AA muhabirine anlattı.

Göl kenarında tesis işlettiğini kaydeden Kocakaya, "Uçağın düştüğünü görür görmez oğlum ve kardeşimle birlikte bizim gezi teknemizi alıp olay yerine gittik. Sonuçta bizim ormanlarımız yanmasın diye mücadele eden insanlar. Biz de onların canları için mücadele etmeliyiz. Suyu bildiğimiz için elimizden geldiği kadarıyla onları çıkardık getirdik. Allah'a çok şükür ölüm olmadı. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz." diye konuştu.

Teknedekilerin mürettebatı kurtarması cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde Kocakaya ve beraberindekilerin su üzerindeki uçağa gitmesi yer aldı. Kocakaya'nın suya atlayarak iple tekneyi uçağa yanaştırması, tekneye alınan mürettebatın daha sonra kıyıya çıkarılması ve AFAD ile UMKE ekiplerine teslim edilmesi de kayıtlarda görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Didim'de yangına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü - Son Dakika

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