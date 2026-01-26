Didim, 2026 Tyf Yelken Ligi Yarışlarına Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
Didim, 2026 Tyf Yelken Ligi Yarışlarına Ev Sahipliği Yapacak

26.01.2026 16:51  Güncelleme: 18:02
Didim, Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2026 faaliyet programı kapsamındaki önemli yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak. Yarışlar, ilçenin spor turizmi potansiyelini artırmayı ve yelken sporlarındaki yetenekleri ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

(AYDIN) - Didim, Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) 2026 Faaliyet Programı kapsamında yer alan TYF Yelken Ligi yarışlarının önemli etaplarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Didim Amfi Tiyatro Yeşil Alan'da takip edilebilecek TYF Yelken Ligi yarış programı kapsamında 3–7 Şubat 2026 tarihleri arasında 3. Ayak ILCA, 21–25 Şubat 2026 tarihleri arasında 2. Ayak IQ Foil, 9–13 Mart 2026 tarihleri arasında ise 2. Ayak Formula Kite & Wingfoil yarışları düzenlenecek.

Türkiye'nin farklı illerinden sporcuları, antrenörleri ve yelken tutkunlarını Didim'de bir araya getirecek organizasyonların; ilçenin spor turizmi potansiyeline katkı sunması, aynı zamanda ilçenin rüzgar koşulları, doğal yapısı ve deniz sporlarına uygunluğunun daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Yarışlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, şunları söyledi:

"Türkiye Yelken Federasyonu'nun faaliyet programı kapsamında ilçemizde düzenlenecek bu yarışlar, Didim'in yelken sporları açısından sahip olduğu potansiyeli ortaya koyması bakımından son derece önemlidir. Organizasyonların ardından Milli Takıma seçilen sporcuların bir hafta süreyle kamplarını Didim'de gerçekleştirecek olması, ilçemizin spor organizasyonlarında tercih edilen bir merkez haline geldiğinin açık bir göstergesidir. Belediye olarak sporu ve sporcuyu desteklemeyi, Didim'i spor turizmi alanında daha ileriye taşımayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Güncel, Didim, Spor, Son Dakika

