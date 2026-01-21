Üniversite- Belediye İş Birliği ile Geleceğin Parkları Didim'de Hayat Bulacak

(AYDIN)- Didim Belediyesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında yürütülen iş birliği kapsamında geleceğin parklarını şekillendirecek çalışmalar devam ediyor.

Didim Belediyesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasındaki iş birliği süreci kapsamında daha önce Ziraat Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri Belediye'yi ziyaret ederek protokol imzalamış, ardından Didim'de saha gezisi gerçekleştirerek proje alanlarını yerinde incelemişti. Sürecin devamında Belediye Başkanı Hatice Gençay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sürmen'i ziyaret etti.

Ziyarette, Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan park tasarım projeleri incelendi. Öğrencilerin özgün fikirleriyle hazırladığı projelerin sunumları yapılırken, bu tasarımlar arasından seçilecek bir proje Didim'de uygulanarak hayata geçirilecek.

Ziyarete ilişkin değerlenedirmelerde bulunan Gençay, "Gençlerimizin bilgi, emek ve hayal gücüyle ortaya koyduğu projeleri çok kıymetli buluyoruz. Üniversitelerimizle kurduğumuz bu iş birlikleri sayesinde hem kentimizin ihtiyaçlarına bilimsel çözümler üretiyor hem de öğrencilerimize somut projelerde yer alma imkanı sunuyoruz" dedi.

Üniversite–belediye iş birliğinin somut bir örneği olarak hayata geçirilecek proje ile hem gençlerin emeği desteklenecek hem de Didim'e estetik, sürdürülebilir ve çağdaş bir park kazandırılacak.