Üniversite- Belediye İş Birliği ile Geleceğin Parkları Didim'de Hayat Bulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Üniversite- Belediye İş Birliği ile Geleceğin Parkları Didim'de Hayat Bulacak

21.01.2026 09:09  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasındaki iş birliği çerçevesinde, öğrenciler tarafından hazırlanan park tasarım projeleri incelendi. Bir proje Didim'de hayata geçirilecek.

(AYDIN)- Didim Belediyesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında yürütülen iş birliği kapsamında geleceğin parklarını şekillendirecek çalışmalar devam ediyor.

Didim Belediyesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasındaki iş birliği süreci kapsamında daha önce Ziraat Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri Belediye'yi ziyaret ederek protokol imzalamış, ardından Didim'de saha gezisi gerçekleştirerek proje alanlarını yerinde incelemişti. Sürecin devamında Belediye Başkanı Hatice Gençay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sürmen'i ziyaret etti.

Ziyarette, Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan park tasarım projeleri incelendi. Öğrencilerin özgün fikirleriyle hazırladığı projelerin sunumları yapılırken, bu tasarımlar arasından seçilecek bir proje Didim'de uygulanarak hayata geçirilecek.

Ziyarete ilişkin değerlenedirmelerde bulunan Gençay, "Gençlerimizin bilgi, emek ve hayal gücüyle ortaya koyduğu projeleri çok kıymetli buluyoruz. Üniversitelerimizle kurduğumuz bu iş birlikleri sayesinde hem kentimizin ihtiyaçlarına bilimsel çözümler üretiyor hem de öğrencilerimize somut projelerde yer alma imkanı sunuyoruz" dedi.

Üniversite–belediye iş birliğinin somut bir örneği olarak hayata geçirilecek proje ile hem gençlerin emeği desteklenecek hem de Didim'e estetik, sürdürülebilir ve çağdaş bir park kazandırılacak.

Kaynak: ANKA

Adnan Menderes Üniversitesi, Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Aydın, Didim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite- Belediye İş Birliği ile Geleceğin Parkları Didim'de Hayat Bulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeytani plan Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı Şeytani plan! Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Torreira’dan ayrılık iddialarına yanıt Torreira'dan ayrılık iddialarına yanıt

09:57
Togg’dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
09:18
İlhak etmek istediği Grönland’dan Trump’ı çıldırtacak görüntüler
İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler
08:26
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
08:16
Trump’tan ’’suikast’’ açıklaması: Bana bir şey olursa İran’ı haritadan silecekler
Trump'tan ''suikast'' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 10:30:07. #7.11#
SON DAKİKA: Üniversite- Belediye İş Birliği ile Geleceğin Parkları Didim'de Hayat Bulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.