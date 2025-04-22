Dijital Çocuk Hakları Sözleşmesi İmzalandı

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, "Bugün, çocuklarımızın dijital geleceği için tarihi bir adım attık. Ülkemiz öncülüğünde, alanında uzman isimlerle dünyada ilk kez hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzacı olarak imzaladık" dedi.

Göktaş, sosyal medya hesabından, 13 maddelik çocuk güvenliği ve mahremiyetini kapsayan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni, imzalamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Göktaş, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün, çocuklarımızın dijital geleceği için tarihi bir adım attık. Ülkemiz öncülüğünde, alanında uzman isimlerle dünyada ilk kez hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzacı olarak imzaladık. Çocuklarımızın çevrim içi ortamda güvenle var olabilmesi, teknolojinin aydınlık yüzüyle tanışabilmesi ve haklarının her platformda korunması, ertelenemez bir sorumluluk. Bu anlayışla, çocukların yüksek yararını merkeze alan politikalar üretmeye, yarınlarımızı güvence altına alacak adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Toplumsal farkındalık ve güçlü bir dayanışma için herkesi bu sözleşmeyi imzalamaya, çocuklarımızın dijital haklarını birlikte savunmaya davet ediyorum."