Dijital Dolandırıcılığa Dikkat!

28.05.2026 11:44
Av. Çavuşoğlu, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak dijital ortamda güvenliğe dikkat edilmesini istedi.

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyararak, "Artık dolandırıcılık ve hırsızlık işlemleri sokakta denk gelmek yerine insanları dijital ortamda etkileyip kandırarak banka hesaplarının ele geçirilmesiyle yapılıyor." dedi.

Çavuşoğlu, AA muhabirine, 21 Mayıs'ta Erzurum merkezli 13 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını hatırlattı.

Dosya kapsamında yer alan 25 müştekinin 19 milyon lira dolandırıldığını ve suç örgütündeki şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 600 milyon lira hareketlilik olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Son zamanlarda ülkemizde en yaygın görülen dolandırıcılık tiplerinden biri de kendisini polis, asker, hakim, savcı ve avukat olarak tanıtıp insanları kandırarak para kazanan ve menfaat sağlayan bir sistem mevcut." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde konu hakkında çeşitli operasyonlar düzenlendiğini anlattı.

Dolandırıcılık konularının önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda yapılan operasyonda kısa mesaj gönderip kişilerin banka hesaplarını ele geçirerek haksız kazanç sağlayan, kendilerini finans uzmanı, banka veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler fazlaca mevcut. Artık dolandırıcılık ve hırsızlık işlemleri sokakta denk gelmek yerine insanları dijital ortamda etkileyip kandırarak banka hesaplarının ele geçirilmesiyle yapılıyor. Vatandaşlarımıza hiç kimseyle banka, mail ve telefon şifrelerini paylaşmamalarını öneriyoruz. Unutulmamalıdır ki hiçbir polis, asker, savcı, banka görevlisi ya da kamu görevlisi telefon üzerinden rastgele işlem yapmaz. Kişilerin evine postayla resmi tebligatlar gönderir, ilgili kurumlara davet edilir ve yapılacak işlemler yüzlerine tebliğ edilir. Ayrıca gelen kısa mesaj, link ve sosyal medya bildirimlerine tıklamamalılar."

Çavuşoğlu, dolandırıcıların kripto hesaplar aracılığıyla elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmeye çalıştığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
