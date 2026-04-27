Dijital Eğitimden Geri Dönüş: İsveç ve Danimarka Öncülük Ediyor
Dijital Eğitimden Geri Dönüş: İsveç ve Danimarka Öncülük Ediyor

27.04.2026 03:56
Pandemiyle hızlanan dijital eğitim, okuma oranlarındaki düşüş ve ekran bağımlılığı nedeniyle sorgulanıyor. İsveç ve Danimarka gibi ülkeler okullarda ekran kullanımını azaltıp kitap, defter ve kaleme dönüyor.

2000'li yılların sonlarından itibaren eğitimde dijitalleşme başladı ve pandemiyle birlikte gelişmiş ülkelerde tamamen ekran üzerinden eğitime geçildi. Ancak çocukların okuma oranlarındaki azalma ve ekran bağımlılığı, okulları eski düzene dönmeye yöneltiyor. İsveç, okullarda ekran kullanımını azaltıp kitap, defter ve kaleme dönülen bir uygulama başlattı. Danimarka da benzer bir karar aldı. Almanya, Finlandiya, İngiltere gibi ülkelerde de ekran kullanımına kısıtlamalar getirildi. İsveç'te 2025'ten itibaren okul öncesinde dijital cihaz zorunluluğu kaldırıldı ve bu yıldan itibaren okullarda cep telefonu kullanımı yasaklanıyor. Ders kitabı temelli yeni müfredat 2028'de yürürlüğe girecek. Norveç'te de benzer bir durum var; 2016'dan beri dijitalleşmenin öncüsü olan Norveç, okuma becerilerindeki düşüş nedeniyle eğitim sistemini yeniden değerlendiriyor. Başbakan Jonas Gahr Store, '15 bin öğrenci ilkokulu düzgün okuma yazma bilmeden bitiriyor' diyor. Türkiye'de ise henüz tüm okullar genelinde uygulanan bir sistem yok; okullar bireysel inisiyatif alıyor. Dijitalden analoğa dönüşün karşısında duran teknoloji firmaları ve bazı eğitimciler, bunun öğrencilerin gelişimini etkileyeceğini düşünüyor.

Eğitimci Dr. Bahar Eriş, dijitalleşmenin hızlı ve kontrolsüz olduğunu belirtiyor: 'Danimarka gibi ülkeler teknolojiden vazgeçmek değil, aşırı dijitalleşmenin sonuçlarını düzeltme çabasında. Türkiye'de Fatih Projesi'nde teknoloji geldi ama içerik kalitesi yeterli olmadı, öğretmen eğitimi eşit seviyede olmadı.' Ekrandan okumanın yüzeysel olduğunu, basılı metnin daha iyi kavramayı desteklediğini vurguluyor. 'Tabletle okuyan çocukların uzun metinlere sabrı azalıyor, dikkat süreleri parçalanıyor. Dijital okuryazarlık temel beceri olsa da teknolojiyi ne için, ne dozda ve nasıl kullandığımız önemli.'

Eğitim Teknolojileri Uzmanı Murat Özkan, elle yazmanın beyinde yarattığı nöral hareketliliğin klavyeyle kıyaslanamayacak kadar zengin olduğunu belirtiyor. 'Teknoloji öğrenme sürecinde kaldıraç gibi konumlandırılmalı. Artırılmış gerçeklik veya simülasyon gibi uygulamalarla fark yaratılabilir. Pedagoji ve alan bilgisiyle bütünleşmeyen teknoloji öğrenmeye olumsuz etki eder. Sürekli ekran maruziyeti akademik başarıyı, odaklanma süresini ve sosyal empatiyi olumsuz etkiliyor. Tamamen tablete geçmek yerine gerektiğinde kullanılabilecek bir model izlenmeli.'

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Danimarka, Güncel, İsveç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
