Dijital İkiz Teknolojisi, Cerrahi Süreçlerde Yardımcı Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dijital İkiz Teknolojisi, Cerrahi Süreçlerde Yardımcı Olabilir

Dijital İkiz Teknolojisi, Cerrahi Süreçlerde Yardımcı Olabilir

John Hopkins Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, dijital ikiz teknolojisi kullanarak hastaların tedavi süreçlerinde optimal cerrahi yöntemleri belirleyebildi. Bu teknoloji, gelecekte tüm vücut için uygulanabilir ve geniş kitlelere sunulan bir hizmet haline gelebilir. Araştırmacılar, teknolojinin sağlık alanına uyarlanmasında bazı zorluklar olduğunu belirtse de, özel ve devlet yatırımlarıyla desteklenerek geliştirilmesi ve pazar hacminin sürekli artması hedefleniyor.

16.05.2024 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir tedavide tercih edilecek optimal cerrahi sürecin belirlenmesinde doktorlara yardımcı olan "dijital ikiz" teknolojisi, yakın gelecekte tüm vücut için uygulanabilir ve geniş kitlelere sunulan bir hizmete dönüşebilir.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, John Hopkins Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Profesörü Natalia Trayanova, ekibiyle oluşturduğu dijital kalp kopyası üzerine sayısız deney yaparak hastaya zarar vermeden tedavide tercih edilecek optimal cerrahi sürecin belirlenebildiğini kaydetti.

Trayanova ve ekibi, kalp ritim bozukluğu olan 80 yaşındaki bir hastanın manyetik rezonans görüntülerinden (MRI) faydalanarak oluşturdukları üç boyutlu modelin, cerrahi operasyonun başarılı sonuçlarını doğru şekilde öngördüğünü ortaya koydu.

Gebe kadınların rahimlerinin üç boyutlu modellerini kullanarak prematüre doğumları önlemeyi amaçlayan Columbia Üniversitesi Makine Mühendisliği Profesörü Kristin Myers, yeni şekillenen dijital ikiz teknolojisinin bu konuda daha isabetli teşhisler için kullanılabileceğini vurguladı.

Araştırma zorlukları ve gelecek uygulamalar

Araştırmacılara göre sınai üretim süreçlerinde ürün optimizasyonu için geniş kapsamda kullanılan bu teknolojinin sağlık alanına uyarlanmasındaki zorluklar arasında; hücrelerin üç boyutlu modellenmesindeki teknik zorluklar, giyilebilir sağlık teknolojilerinin getirdiği gizlilik kaygıları ve geliştirilme sürecindeki yapay zekanın hatalı belirlemeleri yer alıyor.

Buna karşın, özel ve devlet yatırımlarıyla desteklenen teknolojinin, tüm vücudun haritalanması için geliştirilmesi ve geniş kitlelere sunulan bir hizmet haline gelmesi hedefleniyor.

Bilim ve teknoloji alanında yatırım araştırmaları yapan MarketsandMarkets firmasının raporuna göre, küresel çapta 2023'te 1,6 milyar dolar değerinde olan tıptaki dijital ikiz teknolojisi uygulamaları, gelecek 10 yılda pazar hacmini sürekli arttırarak 2028'de 21,1 milyar dolar değerine ulaşacak.

Kaynak: AA

John Hopkins, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital İkiz Teknolojisi, Cerrahi Süreçlerde Yardımcı Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:25:27. #1.12#
SON DAKİKA: Dijital İkiz Teknolojisi, Cerrahi Süreçlerde Yardımcı Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement