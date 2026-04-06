Balıkesir'de Nakit Para Yerini Dijital Ödemelere Bırakıyor

Balıkesir'in Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Yaylada gibi işlek noktalarında alışveriş alışkanlıkları köklü bir değişim geçiriyor. Nakit para, yerini çipler ve QR kodlarla yapılan dijital ödemelere bırakıyor. Bu dönüşümün arkasında ekonomik zorunluluklar ve dijitalleşme süreci yatıyor; yüksek enflasyon, tüketicileri kredi kartlarını finansal sığınak olarak kullanmaya itiyor.

Kartlı ödemeler, bankaların bonus ve nakit iade kampanyalarıyla ödüllendirilirken, nakit ödemeler ek getiri sağlamıyor. Pandemiyle yerleşen temassız ödeme alışkanlığı, hijyen ve güvenlik kaygıları nedeniyle standart hale geldi. Market ve gıda harcamalarında kredi kartı kullanımı %85, giyim sektöründe %90 artış gösterdi; kafe ve restoranlarda temassız ödeme tercihleri %75 arttı.

Artık mahalle bakkallarından pazarlara kadar her yerde POS cihazları bulunuyor. Genç nüfus, özellikle üniversite çevrelerinde, fiziksel cüzdan kullanımını neredeyse bıraktı. Mobil bankacılık, harcama takibini kolaylaştırıyor, ancak uzmanlar kontrolsüz limit kullanımının borç sarmalına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Nakit para, sadece acil durum yedeği olarak taşınıyor.