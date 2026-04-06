Balıkesir'de Nakit Para Yerini Dijital Ödemelere Bırakıyor

06.04.2026 17:32
Balıkesir'de alışveriş alışkanlıkları değişiyor; nakit ödemeler yerini dijital ödemelere bırakıyor. Enflasyon ve pandemi etkisiyle kredi kartı kullanımı artarken, temassız ödeme tercihleri de yükseliyor. Uzmanlar, kontrolsüz kullanımın borç sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Balıkesir'in Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Yaylada gibi işlek noktalarında alışveriş alışkanlıkları köklü bir değişim geçiriyor. Nakit para, yerini çipler ve QR kodlarla yapılan dijital ödemelere bırakıyor. Bu dönüşümün arkasında ekonomik zorunluluklar ve dijitalleşme süreci yatıyor; yüksek enflasyon, tüketicileri kredi kartlarını finansal sığınak olarak kullanmaya itiyor.

Kartlı ödemeler, bankaların bonus ve nakit iade kampanyalarıyla ödüllendirilirken, nakit ödemeler ek getiri sağlamıyor. Pandemiyle yerleşen temassız ödeme alışkanlığı, hijyen ve güvenlik kaygıları nedeniyle standart hale geldi. Market ve gıda harcamalarında kredi kartı kullanımı %85, giyim sektöründe %90 artış gösterdi; kafe ve restoranlarda temassız ödeme tercihleri %75 arttı.

Artık mahalle bakkallarından pazarlara kadar her yerde POS cihazları bulunuyor. Genç nüfus, özellikle üniversite çevrelerinde, fiziksel cüzdan kullanımını neredeyse bıraktı. Mobil bankacılık, harcama takibini kolaylaştırıyor, ancak uzmanlar kontrolsüz limit kullanımının borç sarmalına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Nakit para, sadece acil durum yedeği olarak taşınıyor.

Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu
İran’daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla
Çanakkale’de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i liderliği geri aldı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği geri aldı

17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
