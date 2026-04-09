Dijital Sağlık Araçları Acil Tıpta Dönüşümü Hızlandırıyor

Nabzı ölçen saatler, düzensiz ritim uyarısı veren uygulamalar, oksijen satürasyonunu izleyen cihazlar, sürekli glukoz ölçüm sistemleri ve yapay zeka destekli platformlar, artık günlük yaşamın parçası haline geldi. Bu dijital sağlık araçları, acil servis işleyişini etkileyecek ve hekimlerin hastaların verilerine erişimini kolaylaştıracak. Türkiye Acil Tıp Vakfı (TÜAT), bu sistemlerin hem fırsatlar hem de yeni riskler barındırdığını vurguladı.

Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek, hastaların artık akıllı saatler ve sensörlerden gelen verilerle başvurduğunu belirterek, bu teknolojilerin erken farkındalık oluşturarak hayat kurtarıcı olabildiğini söyledi. Ancak, yanlış alarmların gereksiz paniğe yol açabileceğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Mustafa Çalık ise dijital sağlık araçlarının hekim değerlendirmesinin yerine geçemeyeceğini vurguladı. Bu cihazların tanı koymadığını, olasılık bildirdiğini ve yardımcı sistemler olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Uyarılarda semptomların varlığının önemli olduğunu, panikle hareket etmenin gereksiz olabileceğini ve sakin kalmanın önemini belirtti.