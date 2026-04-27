PUBG Mobile Sponsorlukları ve Şiddet Paradoksu

Geçtiğimiz hafta yayımlanan 'Oyunlar şiddeti artırıyor, bu nedenle yasaklanmalı' başlıklı yazı sonrası gelen tepkiler ve PUBG Mobile'ın sponsorluk anlaşmaları dikkat çekici bir çelişkiyi ortaya koyuyor. Araştırmalar, PUBG Mobile'ın Türkiye'deki e- spor takımlarına ve Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük spor kulüplerine sponsorluk yaptığını, formaların ve renklerin oyuna entegre edildiğini gösteriyor.

Bu durum, şiddeti azaltma söylemi yükselirken şiddeti besleyen içeriklerin daha görünür ve kârlı hale gelmesi paradoksunu yaratıyor. Sosyal medya algoritmaları, şiddet estetiğini pazarlanabilir bir ürün haline getiriyor ve gençlerin bu içeriklere erken yaşta maruz kalmasına neden oluyor. Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası, İngiltere'nin Online Safety Act'i ve Finlandiya'nın medya okuryazarlığı müfredatı gibi çözümler bulunsa da, şiddeti kınayan sistemin aynı anda onu beslemesi paradoksu çözülmelidir.