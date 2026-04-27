PUBG Mobile Sponsorlukları ve Şiddet Paradoksu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

PUBG Mobile Sponsorlukları ve Şiddet Paradoksu

27.04.2026 03:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PUBG Mobile'ın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi büyük spor kulüpleriyle sponsorluk anlaşmaları, şiddet içeren oyunların gençlik kültürüne yerleşmesi ve şiddetin normalleştirilmesi konusunda tartışma yaratıyor.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan 'Oyunlar şiddeti artırıyor, bu nedenle yasaklanmalı' başlıklı yazı sonrası gelen tepkiler ve PUBG Mobile'ın sponsorluk anlaşmaları dikkat çekici bir çelişkiyi ortaya koyuyor. Araştırmalar, PUBG Mobile'ın Türkiye'deki e- spor takımlarına ve Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük spor kulüplerine sponsorluk yaptığını, formaların ve renklerin oyuna entegre edildiğini gösteriyor.

Bu durum, şiddeti azaltma söylemi yükselirken şiddeti besleyen içeriklerin daha görünür ve kârlı hale gelmesi paradoksunu yaratıyor. Sosyal medya algoritmaları, şiddet estetiğini pazarlanabilir bir ürün haline getiriyor ve gençlerin bu içeriklere erken yaşta maruz kalmasına neden oluyor. Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası, İngiltere'nin Online Safety Act'i ve Finlandiya'nın medya okuryazarlığı müfredatı gibi çözümler bulunsa da, şiddeti kınayan sistemin aynı anda onu beslemesi paradoksu çözülmelidir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:04:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.