Binlerce Yıllık Doğum Pozisyonu: Dik Doğumun Avantajları ve Modern Tıptaki Yeri - Son Dakika
Binlerce Yıllık Doğum Pozisyonu: Dik Doğumun Avantajları ve Modern Tıptaki Yeri

13.04.2026 13:41
Dünyanın dört bir yanında kadınlar tarihsel olarak dik pozisyonda doğum yaparken, modern çağda sırtüstü doğumun yaygınlaşması doğum deneyimini karmaşık hale getirdi. Uzmanlar, dik doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor.

Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar binlerce yıldır dik pozisyonda doğum yapıyordu. Çömelmek pelvis çapını genişletebiliyor ve yerçekimi doğumu kolaylaştırıyor. Günümüzde ise birçok kadın sırtüstü yatarak doğum yapıyor. İngiltere'deki Aktif Doğum Merkezi'nin kurucusu Janet Balaskas, tıp personeli ve hamile kadınlar arasında doğum fizyolojisi hakkında bilgisizlik olduğunu belirtiyor. Balaskas, aktif doğum manifestosunda dik pozisyonların tarihsel olarak yaygın olduğunu vurguluyor.

Sanayi Devrimi sonrası hastanede yatarak doğum yaygınlaştı, bu da doğumu karmaşık ve pahalı hale getirdi. Sırtüstü doğumun kökeni, Fransız doktor François Mauriceau veya Kral 14. Louis'e dayandırılıyor. Mauriceau hamileliği bir hastalık olarak görüyordu. Bu değişim, doğum deneyimlerine zarar verdi ve doğum kurumsallaştı.

Bilimsel kanıtlar, dik pozisyonda doğumun yerçekimi avantajı sağladığını gösteriyor. 2013'teki bir inceleme, dik pozisyonda doğum yapan kadınlarda sezaryen riskinin ve ağrı kesici kullanımının azaldığını tespit etti. Avustralya'daki Batı Sidney Üniversitesi'nden Hannah Dahlen, dik doğumun anne ve bebek için avantajlarını vurguluyor. 2011'deki bir çalışma, doğum merkezlerindeki kadınların dik pozisyon alma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Batılı ülkelerde aktif doğum farkındalığı artıyor, ancak sezaryen oranları endişe verici şekilde yükseliyor. İngiltere'deki yönergeler, kadınların sırtüstü yatmaktan caydırılmasını ve rahat pozisyonlar benimsemelerini öneriyor. Uzmanlar, kadınların doğum seçenekleri hakkında bilgilendirilmesinin önemini vurguluyor. Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden Eileen Hutton, popüler kültürde doğumun yanlış temsil edildiğini ve buna karşı denge sağlamanın faydalı olacağını belirtiyor.

Son Dakika Güncel Binlerce Yıllık Doğum Pozisyonu: Dik Doğumun Avantajları ve Modern Tıptaki Yeri - Son Dakika

SON DAKİKA: Binlerce Yıllık Doğum Pozisyonu: Dik Doğumun Avantajları ve Modern Tıptaki Yeri - Son Dakika
