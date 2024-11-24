Dikili Belediye Başkanı Kırgöz Öğretmenler ile Bir Araya Geldi

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(İZMİR) - Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki öğretmenler ile bir araya geldi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçede görev yapan öğretmenler ile bir araya geldi. Dikili Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıya Dikili'de görev yapan ve emekli olmuş çok sayıda öğretmen katıldı.

Öğretmenler günü dolayısıyla Dikili Belediyesi tarafından her bir öğretmene sukulent çiçek hediye edildi.

Buluşmada konuşan Başkan Kırgöz "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yeni ve çağdaş nesillerin mimarları siz değerli öğretmenlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hepimizin hayatlarına önemli dokunuşlar yaparak geleceğimize ışık tutan, çocuklarımızın yolunu aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden ve görev esnasında şehit olan öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.