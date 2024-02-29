Dikili'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Dikili'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 düzensiz göçmen yakalandı

Dikili\'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi sonucu 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, bir grup düzensiz göçmen ise yakalandı. Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

29.02.2024 04:55  Güncelleme: 04:58
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yine Dikili'de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 7'si çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Dikili, İzmir, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dikili'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dikili'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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