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Dikili'de batan teknenin kayıp balıkçısı hala aranıyor - Son Dakika
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Dikili'de batan teknenin kayıp balıkçısı hala aranıyor

Dikili\'de batan teknenin kayıp balıkçısı hala aranıyor

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan Gökhan Çakır'ı arama-kurtarma çalışmaları, 3'üncü gününde de sürüyor. Olayın ardından 10 kişiden 5'i yaralı olarak kurtarıldı, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ancak Gökhan Çakır hala bulunamadı. Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışmalarına devam ederken, batan teknenin çıkarılması için de çalışmalar sürdürülüyor.

01.02.2024 12:33  Güncelleme: 12:45
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İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan Gökhan Çakır'ı arama-kurtarma çalışmaları, 3'üncü gününde de sürüyor.

Olay, 30 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında, Salihleraltı açıklarında meydana geldi. Denize açılan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi, henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 4 bot, 1 helikopter ve 2 dalgıç timi ile çalışma başlattı. Teknedeki 10 kişiden Oğuz İrgit (27), İsmet Akdağ ve Orhan Pancar'ın cansız bedenlerine ulaşılırken; Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem ve Muhammet Kulak ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, Dikili Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavilerinin ardından yaralılar, taburcu edildi. Bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında Medeni Karaduman'ın (52) da cesedi bulundu. Cenazeler ilçede toprağa verildi.

Kayıp balıkçı Gökhan Çakır'ı arama-kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor. Öte yandan batan teknenin balonla çıkarılması çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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