Dikili'de Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

İZMİR'in Dikili ilçesinde çöplükte çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alındı.

Dikili ilçesi İsmetpaşa Mahallesi yakınlarındaki çöplükte dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, makilik alana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazöz ile Dikili Belediyesi'ne ait itfaiye araçları sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,