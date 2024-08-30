Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali devam ediyor

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(İZMİR) - Bu yıl 38'incisi düzenlenen Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Fesivali, çocuk, spor ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor.

38'inci Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Fesivali, etkinlik ve programlarıyla devam ediyor. Festival kapsamında Dikili Belediyesi Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisi'nde düzenlenen çocuk plaj voleybolu ve 4. Dikili Plaj Voleybolu Halk Turnuvası yoğun ilgi gördü. Dereceye elde eden takımların ödülleri Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz tarafından takdim edildi.

Kadın Hakları Parkı'nda düzenlenen Kırmızı Başlıklı Kurt adlı gösteride çocuklar doyasıya eğlendiler.

Festivalin 2. gününün akşam etkinliğinde ünlü oyuncular Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 75. Yıl Parkı'nda "Bir Baba Hamlet" adlı tiyatro gösterisini sahneledi.