Dikkat! Sosyal Medyada Dolandırıcılık İlanları

6 Nisan 1920

1- Sosyal medyada paylaşılan konut ve araç ilanlarına karşı dikkatli olunması önem taşıyor

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan doğrulanmamış ilanları takip ederek, bunlara yönelik yaptırım uyguluyor

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç: "Dolandırıcılar, ilan sitelerinde alınan yasal önlemlerin ardından denetimsiz olan sosyal medya mecralarına kaydı. Vatandaşlarımızın özellikle buradaki ilanlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor"

(Serhat Tutak/Ankara)

2- TBMM'de sandalye dağılımı değişti

AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 277'ye yükseldi

CHP'nin sandalye sayısı 136'ya düşerken, bağımsız milletvekili sayısı 10 oldu

(Aykut Yılmaz/TBMM)

3- Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sıdıkov, Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi:

"Türkiye, bugün Kırgızistan'ın önemli ticaret ortaklarından biri konumunda. Buradaki hedef, 2030 yılına kadar ticaret hacmini ve ekonomik bağları önemli ölçüde artırmak"

"Muhtemelen önümüzdeki günlerde bir Türk yatırımcı tarafından finanse edilen yeni bir hidroelektrik santrali projesini başlatmayı bekliyoruz"

(Bahar Yakar/Almatı)

4- Gazze'de devam eden saldırılar fiziksel ve psikolojik işkenceye dönüştü

İtalya'daki Molise Üniversitesinden Doç. Dr. Luigi Daniele:

"Burada öz varlığı sebebiyle cezalandırılan bir insan grubundan bahsediyoruz. Bir ulusal grup olarak Filistinliler, Gazze'de bir ölüm labirentindeler. Özgürlüklerinden mahrum bırakıldıklarında işkenceye ve cinsel istismara uğruyorlar"

"Hayatta kalan yüz binlerce Filistinliye ciddi zihinsel zarar vermek, onları fiziksel ve zihinsel işkenceye tabi tutmak soykırımı sürdürmenin bir yoludur"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

5- Türkiye'de enerji piyasalarında geçen yıl yenilenebilir enerji ve yerli üretim öne çıktı

EPDK'nin 2025 Piyasa Gelişim Raporları, enerji piyasalarında üretim, tüketim ve altyapı yatırımlarındaki büyümenin sürdüğünü ortaya koydu

Güneş enerjisi, ilk kez kurulu güçte doğal gaz santrallerini geride bırakırken, yerli doğal gaz üretimi ve elektrikli araç altyapısındaki büyüme dikkati çekti

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara) (Grafikli)

6- Türk müteahhitler Ukrayna'nın yeniden imarında öncü rol üstlenmeye odaklanıyor

Türk firmaları, Ukrayna'da savaşın yol açtığı hasarın giderilmesine yönelik projelerde görev alırken, savaş sonrası inşa ve imar çalışmalarının hız kazanmasıyla yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması bekleniyor

Onur Grup Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Baturay Konak: "Savaş döneminde de ülkede kalmaya ve Ukrayna'ya destek vermeye devam ettik, sıcak bölgelerde el değiştiren topraklarda bile yaklaşık 80 kilometre mayın temizliği ve yol tamirleri yaptık"

(Seda Tolmaç-Serhat Tutak/Ankara)

7- Okulların tatil olmasıyla birlikte şehirler arası otobüslerde yaz yoğunluğu başlıyor

TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım:

"Okulların kapanmasıyla iki hafta boyunca yaklaşık 7 milyona, yaz boyunca da 30 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz"

"Kural ihlalinde şehirler arası otobüs şoförlerini CİMER üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına veya 'Alo 123' hattını arayarak bildirebilirsiniz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

8- Yeşilay'a başvurularda "kumar bağımlılığı" ilk sıraya yükseldi

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç:

"Yakın zamana kadar en çok başvuru tütün ya da madde bağımlılığıyla alakalı oluyordu. Bu yıl kumar bağımlılığı başvuruları bütün bağımlılık alanlarını geçti"

"Bir banka sitesine giriyorsunuz kumarla alakalı bir şey var. Çocuk masum bir oyun oynamaya çalışıyor, karşısına kumarla ilgili içerikler çıkıyor. Bunlar kumar bağımlılığını fevkalade artırıyor ve özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi savunmasız hale getiriyor"

(Cihan Demirci/Edirne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Avrupa'da yaygınlaşan ısı pompaları doğal gaza bağımlılığı azaltıyor

Isı pompası kullanımıyla geçen yıl 9,7 milyar avroluk ithalatın önüne geçildi

Almanya'da ilk kez ısı pompalarının ulusal ısıtma pazarındaki payı yüzde 50 seviyesine ulaşarak tarihi rekor kırdı

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

10- Yapay zekayla oluşturulan sahte ünlü reklamları dolandırıcılık tuzağına dönüşüyor

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün: "Bu türden sosyal medya paylaşımlarının içeriğini görmek için dahi linklere tıklamamaları önem arz ediyor. Zira bazı durumlarda casus yazılımlarla kişilerin tablet, cep telefonu ya da bilgisayarına erişim sağlanabiliyor"

Avukat Elvan Kılıç: "Tanınmış kişilerin isimleri, görüntüleri, televizyon programı formatı ve ulusal medya markalarının ara yüzleri taklit edilerek kullanıcıda güven duygusu yaratılmakta, ardından 'kısa sürede yüksek kazanç', 'yapay zeka destekli kripto sistemi' veya 'gizli yatırım fırsatı' gibi vaatlerle kişiler sahte platformlara yönlendirilmektedir"

(Erol Değirmenci/İstanbul)

11- Batman'da köy okulunun tek öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı

Sason ilçesi Sarıyayla köyüne bağlı Elek mezrasındaki ilkokulun tek öğrencisi Fatma Nur Can, 4. sınıftan mezun oldu

Öğretmen İbrahim Ayaz: "Geçtiğimiz yıl 2 öğrenci mezun ettik. Bu sene 1 öğrenciyle eğitim öğretimi sürdürdük"

(İbrahim Toprak-Şahin Seçen/Batman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Türkiye denizlerinde tropikalleşmenin etkileri bilim seferiyle gözlemlendi

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk:

"Akdeniz'de Kızıldeniz kökenli türlerin yayılımı sürerken, Karadeniz'de de Akdeniz türlerinin arttığını gözlemliyoruz. Marmara Denizi'nde de yabancı tür sayısı 150'yi geçti, bunların yarısı Kızıldeniz kökenli türler"

"Bodrum Yarımadası'nda yaklaşık 35 yıl önce yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığımızda önemli kayıplar yaşandığını tespit ettik. 1990'lı yıllarda kayıt altına aldığımız deniz çayırlarının bulunduğu alanlarda bugün en az yüzde 50 oranında azalma gördük"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Şafaktepe ve Lider Engelliler, masa tenisinde olimpik başarıya odaklandı

Şafaktepe Gençlik ve Spor Kulübü ile Lider Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhami Kılıçkaya: "Paralimpiklerde elde ettiğimiz başarıları şimdi olimpik alana da taşımak istiyoruz"

Başantrenör Yusuf Kılıçkaya: "Ela Su Yönter ve Büşra Demir ile Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz"

(Çağlanur Tunçel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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