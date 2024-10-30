Dikmece Mahallesi'nde 10.335 Kalıcı Konut İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Dikmece Mahallesi'nde 10.335 Kalıcı Konut İnşaatı Devam Ediyor

Dikmece Mahallesi\'nde 10.335 Kalıcı Konut İnşaatı Devam Ediyor

Antakya'da 10.335 kalıcı konutun inşaatı sürerken, depremzedeler en kısa sürede evlerine kavuşacak.

30.10.2024 10:48
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için 10 bin 335 kalıcı konutun inşası sürüyor.

Kentte evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların yeni konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğündeki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Dikmece Mahallesi'nde iki bölgede 8 etap halinde yapımı süren 10 bin 335 konuttan 3 bin 830'unun inşaatı tamamlandı.

Çocuk oyun alanları, parklar ve spor sahaları gibi sosyal donatıların da yer alacağı site şeklinde yapılan konutların inşasında 6 bin 49 işçi görev alıyor.

Dikmece TOKİ şantiyesinden sorumlu inşaat mühendisi Ali Güzel, AA muhabirine, deprem konutlarının en kısa sürede teslim edileceğini söyledi.

Şantiyede 7 gün 24 saat çalışmaların sürdüğünü anlatan Güzel, "Burası Türkiye'nin en büyük ikinci konut şantiyesidir. Yer teslimlerimiz kısım kısım yapılmaktadır." dedi.

Güzel, depremzedeler evlerine yerleşene kadar çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dikmece Mahallesi'nde 10.335 Kalıcı Konut İnşaatı Devam Ediyor - Son Dakika

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