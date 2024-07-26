Dikmen Belediye Başkanı ve Davul Zurna Ekibi Sinop Dikmen Yağlı Güreşleri\'ne Davet Ediyor

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Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar ve Sinop davul zurna ekibi, 57. Sinop Dikmen Yağlı Güreşleri'ne esnaf ve vatandaşları davet ediyor.

Geleneksel kıyafet giyen davul zurna ekibi, Başkan Acar ve cazgır Kemal Karga ile birlikte cadde ve sokaklarda geziyor. Sinop'un yöresel ezgilerini çalan davul zurna ekibi, güreş öncesi geleneksel usullerle davet geleneğini sürdürüyor.

Cazgır Kemal Karga'nın davul zurnalı davetini ilgiyle takip eden ve cep telefonlarıyla kaydeden esnaf ve vatandaşlar da beğenilerini verdikleri bahşişle gösteriyor.

57. Sinop Dikmen Yağlı Güreşleri, 28 Temmuz'da Dikmen Şehit Ercüment Türkmen Güreş Alanı'nda düzenlenecek.