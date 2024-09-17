Dilan Çıtak uçakta hostesle kavga etti! "Gözündeki lensleri oydurtma bana. Ben bunu döverim" - Son Dakika
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Dilan Çıtak uçakta hostesle kavga etti! "Gözündeki lensleri oydurtma bana. Ben bunu döverim"

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Şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koyması için kendisini uyaran kabin memurlarıyla tartıştı. Sinirden gözü dönen şarkıcının kabin memuruna "Gözündeki lensleri oydurtma bana. Ben bunu döverim" dediği öğrenildi.

17.09.2024 17:50
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Bodrum - İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'nın uçağında İbrahim Tatlıses'in kızı ile kabin memurları kedi nedeniyle kavgaya tutuştu. Uçak iniş yaptıktan sonra kabin memurlarının şikayet ettiği Dilan Çıtak Tatlıses, havalimanı polis merkezine götürüldü. THY tarafından kara listeye alınan Dilan Çıtak Dörter'n kabin memuru ile kavga ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, dün gece THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuru tarafından evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiğini konusunda uyardı.

FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI, HAKARET ETTİ

Kedisini pusete koymayı reddeden Dörter'in, bu sırada tartıştığı kabin memuruna fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü. Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter uçaktan polis eşliğinde indirildi. THY kabin memuru, havalimanı polis merkezine götürülen Dörter'den şikayetçi oldu. Dilan Çıtak Dörter buradaki ifadesinin ardından havalimanından ayrılırken THY'nin başlatılan hukuki süreci takip edeceği öğrenildi.

"GÖZÜNDEKİ LENSLERİ OYDURTMA BANA"

Öte yandan Dilan Çıtak Dörter ile kabin memuru arasında yaşanan kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kabin memurunun kedisini taşıma çantasına koyması için uyardığı Dilan Çıtak Dörter'in çok sinirli olduğu görüldü. Hiç kimsenin sakinleştiremediği şarkıcının "Tahrik ediyorsun. Sen kuralları hatırlatmadın. Gözündeki lensleri oydurtma bana. Manipüle yapma sakın. Sen bana bağırdın. Sen kimsin beni bekleyeceksin? Sen kime muamele yapıyorsun. Terbiyesiz, gerizekalı, ben bunu döverim ya. Uyarmadın, uyarmadın lan. Suçlu olursun. Sakın, bu nasıl bir uçak ya?" dediği duyuldu.

Dilan Çıtak uçakta hostesle kavga etti! "Gözündeki lensleri oydurtma bana. Ben bunu döverim"
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dilan Çıtak uçakta hostesle kavga etti! 'Gözündeki lensleri oydurtma bana. Ben bunu döverim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Alper Elma:
    parası olanların neden dotü kalkik 205 0 Yanıtla
  • Mesut null:
    Aynı babası 190 1 Yanıtla
  • Yavuz Simsek:
    Evcil hayvanları koyacak bir yerler var da asıl sorun evcil olmayanlarda 169 0 Yanıtla
  • Mahmut Deniz:
    Kimse parayla adam olmaz 159 0 Yanıtla
  • Crixus :
    Memleket bikti bunlardan 125 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Kimsin sen ? Sahnelere ,masalara meze olan birisisin . 107 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gücün yetiyorsa dövseydin de görseydik 96 3 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Babası tarafından bir yerlere gelmiş birde insanlara havadan bakıyor aynı babası gibi 92 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Kimsin sen be şuna bak.Bunlara birinin haddini bildrmesi lazım. 90 1 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    havası alınmamış. önceden havası alınmadığı için saldırmış. 59 3 Yanıtla
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