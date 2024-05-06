Dilan Polat Adli Tıp Kurumuna Sevk Edildi - Son Dakika
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Dilan Polat Adli Tıp Kurumuna Sevk Edildi

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat'ın tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi. Soruşturma, suç gelirlerinin aklanması, bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet ve suç örgütü kurma suçlarıyla ilgili olarak yürütülüyor.

06.05.2024 12:55  Güncelleme: 13:58
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın aralarında olduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" kanunlarına muhalefet ile "suç örgütü kurma ve üye olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın psikolojik durumunun iyi olmadığına dair haberlerin yanı sıra, son olarak vücudunda kesikler ve morluklar bulunduğu ifadeleriyle gündeme gelmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine karar verdi.

RAPOR HAZIRLANACAK

Savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi. Savcılık ayrıca, Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi şartları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istedi. Bu kararın ardından Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip hakkında istenilen konularda uzmanlarca rapor alınması ve talebin karara bağlanması bekleniyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan Dilan Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle savcılığa dilekçe yazarak tahliye talebinde bulundu. Dilekçeyi değerlendiren başsavcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.

Kendisine zarar verdiği iddia edilen Dilan Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Dilan Polat Adli Tıp Kurumuna Sevk Edildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dilan Polat Adli Tıp Kurumuna Sevk Edildi - Son Dakika

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