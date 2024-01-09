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Dilan Polat'ın hastanede olduğu ve yılbaşını ailesiyle geçirmediği açıklandı - Son Dakika
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Dilan Polat'ın hastanede olduğu ve yılbaşını ailesiyle geçirmediği açıklandı

Adalet Bakanlığı, 'Kara para aklamak', 'Vergi kaçırmak' ve 'Örgüt kurmak' suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat'ın hastanede olduğunu ve yılbaşını ailesiyle geçirmediğini açıkladı. Polat'ın rahatsızlığı nedeniyle sağlık kuruluşlarına sevkinin yapıldığı belirtilirken, ailesiyle bir kez kapalı görüş yaptığı da belirtildi.

Dilan Polat\'ın hastanede olduğu ve yılbaşını ailesiyle geçirmediği açıklandı
09.01.2024 - 23:43,  Güncelleme: 23:48
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'KARA para aklamak', 'Vergi kaçırmak' ve 'Örgüt kurmak' suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın 'Yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdi', 'Dilan Polat 11 gündür hastanede' şeklindeki haberler üzerine Adalet Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Polat'ın rahatsızlığı nedeniyle sağlık kuruluşlarına sevkinin yapıldığı belirtilirken, Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiği yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada Polat'ın ailesiyle bir kez kapalı görüş yaptığı da belirtildi.

'Kara para aklamak', 'Vergi kaçırmak' ve 'Örgüt kurmak' suçlamalarıyla 5 Kasım 2023 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'la ilgili, 'Dilan Polat 11 gündür hastanede' ve 'Dilan Polat yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdi' şeklinde yapılan haberler üzerine Adalet Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Adı geçenin yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla, 05 Kasım 2023 tarihinden sonra müteaddit defalar sağlık kuruluşlarına sevki sağlanmıştır. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri'nin Psikiyatri Polikliniğine sevki sağlanmış olup, gerekli tetkik ve muayeneleri yaptırılmıştır. 15 Aralık 2023 tarihinde yine hastalık gerekçeli başvurusu üzerine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık kurulu raporuna istinaden, adı geçenin 29 Aralık 2023 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin Psikiyatri Polikliniğine sevki sağlanmıştır. Hastanede yapılan muayene sonucunda, tutuklu Dilan Polat'ın yatarak tedavi edilmesine karar verilmesi üzerine, aynı gün hastaneye yatışı yapılmıştır. Hastanedeki tedavinin tamamlanması üzerine, adı geçen 08 Ocak 2024 tarihinde hastaneden taburcu edilerek ceza infaz kurumuna alınmıştır" denildi.

DİLAN POLAT AİLESİYLE BİR KEZ KAPALI GÖRÜŞ YAPMIŞ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca Polat'ın bir defa ailesiyle kapalı görüş yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Tutuklu Dilan Polat hastanede kaldığı süre zarfında; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 83. maddesinde belirtilen hüküm gereği, ailesi ile bir defaya mahsus olarak 05 Ocak 2024 tarihinde kapalı görüş yapmıştır. Kapalı görüş; ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının önlendiği, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği görüş şeklindedir. Tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesi ile geçirdiği ve adı geçene ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar; iyi niyetten uzak, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Dilan Polat'ın hastanede olduğu ve yılbaşını ailesiyle geçirmediği açıklandı - Son Dakika


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