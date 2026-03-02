Dilara'nın Cesedi Eşekle Taşındı

DİLARA'NIN CESEDİNİ EŞEKLE TAŞIYIP GÖMMÜŞ

Elazığ'da kayıp olarak aranırken toprağa gömülü cesedi bulunan 1 çocuk annesi Dilara Günana'nın (25) öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Volkan Kaplan, ifadesinde Günana ile 6 ay önce tanıştıklarını ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu ileri sürerek, yaşadıkları tartışmanın ardından söylediklerini gururuna yediremediğini kaydetti. Kaplan, "Sabah saatlerinde beni arayarak köye geleceğini söyledi. Yaklaşık 25 metre mesafeden başına tek el ateş ettim. Öldüğünü anlayınca, inşaat halindeki evimizden kürek alarak cesedi ilk olarak taş altına sakladım, ardından battaniyeye sararak eşekle yaklaşık bir saat yol giderek Sedeftepe köyü Armutluk mevkisine daha önce defineciler tarafından kazılmış 3 metrelik bir çukura gömdüm. Cesedin üzerine kireç döktüm ve gece saat 02.00 sularında köye döndüm. Daha önceden köyde yaşanan bir olaydan dolayı kolluk kuvvetleri tüfeğime el koydu. Ailemden gizli silah aldım. Cinayette kullandığım silahtan aile bireylerinden kimsenin haberi yoktu" dedi.

Tekin YALÇINKAYA(ELAZIĞ),