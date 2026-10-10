Dilek Kaya İmamoğlu, 19 aydır ayrılığa ve hukukta çifte standarda dikkat çekti

(ANKARA) - Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "19 aydır sevdiklerimizden ayrı bırakılıyor, aynı hukuki ilkeleri hatırlatıyoruz. Ama ne sesimizi duyuyor ne de gözlerinizin önünde yaşananları görmek istiyorsunuz! Biz kimse yargılanmasın demiyoruz. Yasalar işletilsin, deliller konuşsun, herkes adil yargılansın diyoruz. Bunların hangisi ayrıcalık? Hukuk neden herkese aynı şekilde uygulanmıyor" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"19 aydır sevdiklerimizden ayrı bırakılıyor, aynı hukuki ilkeleri hatırlatıyoruz. Ama ne sesimizi duyuyor ne de gözlerinizin önünde yaşananları görmek istiyorsunuz! Biz ne istiyoruz? Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı korunsun, tutukluluk peşin cezalandırmaya dönüşmesin, Anayasa herkese eşit uygulansın istiyoruz. Biz kimse yargılanmasın demiyoruz. Yasalar işletilsin, deliller konuşsun, herkes adil yargılansın diyoruz. Bunların hangisi ayrıcalık? Hukuk neden herkese aynı şekilde uygulanmıyor? Sabahın kör karanlığında evlerimize girildi. Ailelerimiz dağıldı, insanların itibarı henüz kesinleşmiş bir hüküm yokken lekelendi. Üstelik bunların hepsi gözlerinizin önünde yaşandı! Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı kimler için geçerli? Anayasa kişiye, makama, siyasi görüşe göre mi uygulanıyor? Biz ayrıcalık değil, eşitlik istiyoruz. Hukukta çifte standart değil, herkes için aynı adaleti istiyoruz!"