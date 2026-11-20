Haber: Berfin BAYSAN/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Aile Dayanışma Ağı'nın 52. buluşmasında konuşan Dilek Kaya İmamoğlu, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği yönündeki haberlere ilişkin "Daha dün, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin temyiz başvurusunun Danıştay 8. Dairesi tarafından reddedildiği açıklandı. Yıllarca geçerli kabul edilen bir diplomanın iptal edilmesi, hukuk güvenliğine ve kazanılmış haklara indirilmiş ağır bir darbedir!" dedi. İmamoğlu, tüm siyasilere de "Bugün yaşanan hukuksuzluklar, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçiyor... Bu kara lekenin daha da büyümesine, demokrasimizin daha fazla zarar görmesine izin veremeyiz, vermeyin. Bu hukuksuzluğa, bu zulme göz yummayın. Bu zulüm bitsin artık!" diye seslendi.

19 Mart operasyonu mağdur yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 52'inci buluşmada Beylikdüzü Meydanı'nda bir araya geldi. Buluşmaya; Silivri'de tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, YENİ Parti Parti Meclisi Üyeleri, YENİ Parti İstanbul İl yöneticileri, tutuklu yakınları, sanatçılar, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı. Dilek Kaya İmamoğlu, buluşmada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sizlere kıymetli eşim, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamını, sevgilerini getirdim. Silivri zindanlarında olsa da aklı ve kalbi burada, İstanbul'da ve Türkiye'de bizimle birlikte. Beylikdüzü'nü de ve sizleri de çok özledi. En büyük dileğim, en kısa zamanda yine Beylikdüzü'nde, bu kez Ekrem'le birlikte hepimizin bir araya gelmesi. Biliyorsunuz, Ekrem'in de benim de hayatımızda Beylikdüzü'nün yeri çok özeldir. 1999 yılında adım attığımız Beylikdüzü'nde, hayatımızın en güzel yıllarını geçirdik, çocuklarımızı burada büyüttük. Ekrem'in siyasi hayatının temelleri de burada, bu güzel ilçede atıldı.

"HAK, HUKUK VE ADALET ARAYIŞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Ekrem'in siyasete atılırken tek bir amacı vardı: Yaşadığımız ilçeyi güzelleştirmek ve Beylikdüzü'nü İstanbul'un en nadide ilçelerinden biri haline getirmek. Bu ideal uğruna 5 yıl boyunca büyük bir emek verdi ve bunu başardı. Ve burada büyük bir başarı hikayesine imza attı. Beylikdüzü'ne gözyaşlarıyla veda ettik; çünkü burada sadece komşularımızla değil, hayatımızı paylaştığımız tüm Beylikdüzüyle kocaman bir aile bağı kurmuştuk. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde benimsediği, insanı merkeze koyan, kimseyi ötekileştirmeyen, eşit yurttaşlık ve komşuluk hukukunu esas alan anlayışı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolunu açtı. İstanbul'da da aynı anlayışı sürdürdü; aynı takdiri ve teveccühü görerek milletin kalbinde yer etti. Milletin ortak iradesiyle cumhurbaşkanı adayı seçtiği, umutların en çok büyüdüğü o günlerde ise siyasallaşmış yargı eliyle özgürlüğünden ve bizden, milletinden koparıldı. Biz o günden beri hak, hukuk ve adalet arayışımızı sürdürüyoruz.

"SEVDİKLERİMİZ GÖLGE İNSANLARIN İFADELERİNE DAYANILARAK 20 AYDIR İÇERİDE SUÇSUZ BİR ŞEKİLDE ÖZGÜRLÜKLERİNİ BEKLİYORLAR"

Yaklaşık 20 aydır devam eden bu süreç, yalnızca tutsak edilen insanları değil; geride bekleyen eşlerini, çocuklarını, anne ve babalarını da derinden etkiliyor. Herkes görüyor, Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, hiçbir somut delil olmaksızın, tamamen gizli tanık ifadeleriyle tutuklandı. Ardından, iddianamenin hazırlanması yaklaşık bir yıl sürdü. Bu bir yıllık süreçte insanları cezaevinde tutarak itirafçılar yarattılar ve iddianamenin omurgasını bu şüpheli ifadelerle ördüler. Sonrasında da bu sözde ifadelerle, akıl dışı bir 'ahtapotun kolları' kurgusu yarattılar ve nihayetinde iddianame kabul edildi. Dava başlayalı 9 ay geçti… 3 celse görüldü… Tutuklu ve tutuksuz sanıklar dinlendi. Mahkeme, 21 gizli tanıktan yalnızca 4'ünün dinlenmesini gerek gördü. Ancak bu 4 tanıktan sadece 2'si ifade verdi. Diğer 2 tanığın akıbeti ise diğerleri gibi belli değil. İfade veren 2 gizli tanığın anlatımları da 'mışlarla, muşlarla' sınırlı kaldı. Somut bir delil ortaya koyamadılar. Ama sevdiklerimiz o küçücük ışık görmeyen hücrelerde, azılı suçlularla dolu kalabalık koğuşlarda, dedikodular, iftiralar ve gölge insanların ifadelerine dayanılarak 20 aydır içeride suçsuz bir şekilde özgürlüklerini bekliyorlar.

"YILLARCA GEÇERLİ KABUL EDİLEN BİR DİPLOMANIN İPTAL EDİLMESİ, HUKUK GÜVENLİĞİNE VE KAZANILMIŞ HAKLARA İNDİRİLMİŞ AĞIR BİR DARBEDİR!"

Yaşananlar ve sevdiklerimize yaşatılanlar bunlarla da sınırlı kalmıyor. Çarşamba günü görülen kurultay davasında da Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarına 2 yıl birer ay hapis cezası verildi. Üstelik Ekrem İmamoğlu ve Sayın Özgür Çelik hakkında siyasi yasak kararı da alındı. Bu kararlar da somut delillere değil, 'duydum', 'hissettim' şeklindeki beyanlara dayandırıldı. Daha dün, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin temyiz başvurusunun Danıştay 8. Dairesi tarafından reddedildiği açıklandı. Yıllarca geçerli kabul edilen bir diplomanın iptal edilmesi, hukuk güvenliğine ve kazanılmış haklara indirilmiş ağır bir darbedir! Bir insanın yıllar önce tamamladığı eğitimin, emek vererek kazandığı hakkın elinden alınması kabul edilemez! Buradan soruyorum: İnsanlar, yıllar önce kazandıkları hakların bile korunmadığı bir hukuk düzeninde neye güvenecek? Adalete indirilen bu darbelerin sonu ne zaman gelecek?

"TALEBİMİZ AÇIKTIR: HUKUK DERHAL İŞLETİLSİN, ADALET YERİNİ BULSUN"

Hep söylüyoruz, yine tekrarlıyoruz. Talebimiz açıktır: Hukuk derhal işletilsin, adalet yerini bulsun. Biz millet olarak bunu bekliyoruz! Biz haklıyız. Daha en başında, 19 Mart 2025'de şafak vaktinde yapılan operasyonlar sonrasında söyledik: Haklıyız, alnımız açık, başımız dikVeremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok! Bugün ise ilk günden çok daha güçlüyüz. Haklılığımıza olan inancımız da kararlılığımız da ilk günden çok daha yüksek.

"YAŞAM HAKKIMIZI, ÖZGÜRLÜK HAKKIMIZI, ADALET HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Buradan herkese ve özellikle tüm siyasilere sesleniyorum: Siyaset, ülkenin sorunlarını çözme işidir. Siyaset millet için yapılır, milletin refahı için yapılır. Yaşam hakkımızı, özgürlük hakkımızı, adalet hakkımızı istiyoruz. Bugün yaşanan hukuksuzluklar, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçiyor. Hukukun üstünlüğünün hiçe sayıldığı, adalete olan güvenin sarsıldığı bu süreç, ülkemizin geleceğinde derin yaralar açıyor. Bu kara lekenin daha da büyümesine, demokrasimizin daha fazla zarar görmesine izin veremeyiz, vermeyin. Bu hukuksuzluğa, bu zulme göz yummayın. Bu zulüm bitsin artık! 'Türkiye Yüzyılı' denilerek vaat edilen gelecekle bugün yaşananlar arasında derin bir uçurum var. Yargının siyasallaştığı, adalete güvenin yerle bir olduğu, basının susturulduğu ve millet iradesinin yok sayıldığı bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Oysa insanların beklentileri çok açık. Kendilerini güvende hissettikleri, haklarının korunduğu, adalete güvenebildikleri ve geleceklerinden endişe duymadıkları bir ülkede yaşamak istiyorlar. Bunlar bir ülkenin vatandaşlarına sunması gereken en temel güvenceler değil mi? Demokrasinin en temel gereklerinden biri olan basının susturulması, konuşma özgürlüğünün elinden alınması demokratik bir ülkede kabul edilemez.

"HUKUK, BİRGÜN HERKESE LAZIM OLACAK"

Tele1 ve Halk TV'nin ardından Sözcü TV'ye de kayyum atanmasıyla, muhalif görüşlere yer veren televizyon kanallarına yönelik müdahaleler hız kesmeden devam ediyor. Unutulmamalıdır ki hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Milletin sesi olmak, halkın iradesini savunmak ve gerçekleri dile getirmek ne zamandan beri suç sayılır hale geldi? Muhalif seslerin bastırılmaya çalışıldığı, farklı düşüncelere tahammül gösterilmediği, 'ben ne dersem o olur' anlayışının hakim olduğu bir düzen demokrasiyle asla bağdaşmaz. Üstelik mesele yalnızca bugün yaşadıklarımızla da sınırlı değil. Peki, böyle bir anlayışla çocuklarımıza nasıl bir gelecek hazırlıyoruz? Gelecek nesillerin sorgulayan, araştıran, eleştiren ve farklı düşüncelere saygı duyan bireyler olarak yetişmesini mi istiyoruz, yoksa yalnızca kendilerine söyleneni kabul eden nesiller mi? Gerçek bir 'Türkiye Yüzyılı', ancak adaletin herkes için eşit işlediği, millet iradesine saygı duyulduğu ve hiçbir sesin susturulmadığı bir ülkede mümkün olabilir. Çünkü demokrasi yalnızca sandıktan ibaret değildir. Hukukun üstünlüğünü, düşünce ve ifade özgürlüğünü korumak; çocuklarımıza özgürce düşünebildikleri, korkmadan konuşabildikleri bir gelecek bırakmak hepimizin sorumluluğudur."

Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu da okudu. Mektup şöyle:

"Aile Dayanışma Ağı'nın çok kıymetli üyeleri, Benim güzel yürekli yol arkadaşlarım, Sizleri sevgiyle, saygıyla, dostlukla, özlemle selamlıyorum. Hep birlikte hayatın en çetin mücadelelerinden birini veriyor, büyük bir haksızlığın, ağır bir adaletsizliğin yükünü taşıyoruz. Bu zor günlerimizde birbirimize, yan yana durarak güç veriyoruz. Bugün, benim siyasi yolculuğumun başladığı, hayatımda çok özel bir yeri olan Beylikdüzü'nde bir araya gelmeniz de bu günleri hep birlikte aşacağımıza dair inancımı büyütüyor. Çünkü benim çok kıymetli Beylikdüzülü hemşerilerim dayanışmayı, zor günde bir arada olmayı çok iyi bilir. Birlikte emek verdikleri güzelliklere sahip çıkmayı, birbirlerine umut olmayı çok iyi bilir. Sizler bu mektubu dinlerken ben de tüm kalbimle yanınızda olacağım. Yıllar önce Beylikdüzü'nde birlikte çıktığımız o güzel yolculuğun ilk günlerindeki inancımızı, heyecanımızı ve umudumuzu bugün de aynı coşkuyla yüreğimde taşıyorum.

"AİLE DAYANIŞMA AĞI'NIN VERDİĞİ MÜCADELE ÇOK KIYMETLİDİR"

Aile Dayanışma Ağı'nın verdiği mücadele çok kıymetlidir. Sizler kendi ailelerinize sahip çıkmakla kalmıyor, haksızlığa uğrayan herkesin sesi, adalet bekleyen herkesin umudu oluyorsunuz. Haksızlıklar karşısında hiç kimsenin yalnız, hiç kimsenin çaresiz olmadığını hepimize hatırlatıyor, dayanışmanızla hepimize güç ve cesaret veriyorsunuz. Adaletsizlik, adalet isteyen, adalet arayan insanların mücadelesinden daha güçlü olamaz. Bizler kinle, öfkeyle, kötülükle değil; sevgiyle, cesaretle, dayanışmayla mücadele ediyoruz, böyle de devam edeceğiz. Kimsenin acısını görmezden gelmeyeceğiz. Kimsenin elini bırakmayacağız. Yalnızca kendi özgürlüğümüz için değil, tüm aileler için direneceğiz. Hiç kimse düşünceleri, siyasi tercihleri, millete hizmet etme iradesi nedeniyle cezalandırılmasın diye mücadele edeceğiz. Ve çok iyi biliyorum ki bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Hep birlikte başaracağız.

"GÜZEL GÜNLER GELECEK, DEMİR KAPILAR SONUNA KADAR AÇILACAK, HASRETLER BİTECEK"

Birbirimize sarılarak, birbirimize güvenerek, omuz omuza durarak başaracağız. Öyle bir başaracağız ki, evlerde adaletsizlik korkusu yaşanmayacak. Öyle bir başaracağız ki, anneler, babalar, çocuklar birbirinden ayrı kalmayacak. Güzel günler gelecek, demir kapılar sonuna kadar açılacak, hasretler bitecek. Güzel günler gelecek, herkes için ve her yerde adalet ve hürriyet hakim olacak. Her şey çok güzel olacak! Her şey çok güzel olacak! Ekrem İmamoğlu Silivri Zindanı."

"BAŞÖĞRETMEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM"

Dilek Kaya İmamoğlu, mektubun ardından sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hatırlatarak, "Bugün, bu büyük yolculuğun başladığı Beylikdüzü'nde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Burada hissettiğimiz dayanışma, hepimize bir kez daha güç ve umut verdi. Hak, hukuk ve adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sözlerimi bitirirken başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hayatıma dokunan, bana yol gösteren, düşünmeyi ve sorgulamayı öğreten tüm öğretmenlerime yürekten teşekkür ediyorum."