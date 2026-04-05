Dilovası\'nda Fabrika Çöktü: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde bir demir çelik fabrikasında yükleme platformunun çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Dilovası'ndaki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Bakım çalışması yapıldığı sırada ark ocağı yükleme platformu çöktü. 4 işçi platformun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı diğer işçinin ise tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.