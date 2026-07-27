Dilovası'nda Kamyonet Devrildi: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kamyonet devrildi, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de seyreden Y.Ö. idaresindeki 34 FTA 235 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak çevredeki bir hastaneye kaldırdı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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