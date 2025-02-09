Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Esma A'nın kullandığı 06 ES 1036 plakalı otomobil, Tavşancıl mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Esma A, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Dilovası'nda Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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