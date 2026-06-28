Dilovası'ndaki fabrika yangınında adalet nöbeti sürüyor - Son Dakika
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Dilovası'ndaki fabrika yangınında adalet nöbeti sürüyor

28.06.2026 19:23  Güncelleme: 19:46
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8 Kasım 2025'te Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin öldüğü kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili Gebze'de aileler adalet nöbetine devam ediyor. Aileler, tüm kamu görevlilerinin yargılanmasını talep ediyor.

Haber/Kamera: Hakan KAYA

(KOCAELİ) Geçen yıl Dilovası'nda 3'ü çocuk 7 işçinin can verdiği kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili Gebze'de Adalet Nöbeti devam etti. Nöbette konuşan aileler "Bile bile çocukları öldürdüler. Ateşin içine atarak bile bile öldürdüler çocuklarımızı... Bir kurtuluş yolu olsaydı kurtulurlardı. Giriş çıkışı birlikteymiş. Yangın çıkışı, yangın merdiveni yokmuş. Diri diri yaktılar. Çocuklarımız bir gelinlik giyemedi... Çocuklarımızı kömür olarak verdiler... Bir kaç tutuklama, göstermelik yargılama, canlarımızın ölümünde sorumluluğu bulunan bütün kamu görevlilerinin yargılanmasını ve hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz" dedi.

8 Kasım 2025'te Dilovası'nda Ravive Kozmetik fabrikasında çıkan ve 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yaşamını yitirdiği yangında yakınlarını kaybeden aileler Gebze Kent Meydanı'nda adalet nöbetine devam etti.

"7 KİŞİNİN TUTUKLANMASI İHMAL ZİNCİRİNİN ÖNÜNE GEÇMEZ"

Olayla ilgili geçen hafta Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu toplam 7 belediye çalışanı tutuklanmıştı. Nöbette konuşan avukat Saruhan Efe Kadaifçi o tutuklamaları anımsattı ve  "Bu nöbete birden başlamadık. Yangının olduğu günden beri oyalamalar, usulsüzlükler, şuçun üstünü kapatma olduğu için, kamu görevleri dosyası 8 ay boyunca ilerlemediği için başladık. Geçen haftalarda bir operasyon oldu, 7 kişi tutuklandı. Ama bizim için bu yetmez. Bu ihmal zincirinin önüne geçmez. Eğer gerçekten hesap soracaksanız belediye başkanlarını, valiliği, kaymakamlığı ifadeye çağıracaksınız" dedi.

"BU NÖBET, İSYANIN, HAYKIRIŞIN NÖBETİDİR"

Kocaeli Barosu Başkanı Kadir Caner Karakadılar, mahkemenin müdahillik taleplerini reddettiğini anımsatarak şunları şöyledi:

"Mahkeme suçtan doğrudan zarar görmediğimiz gerekçesiyle müdahillik talebimizi reddetti ama bu davayı takip edip hukuka aykırılıkları ortaya koymamıza engel değil. Bu insanlar emekleri uğrana alınmayan tedbirler nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Bu nöbet bir isyanın haykırışın nöbetidir. Bu nöbet tüm Türkiye'de tekrar insanlar bu şekilde hayatlarını kaybetmesin diyedir."

Petrol-İş Sendikası Gebze Şubesi Başkanı Şivan Kırmızıçiçek ise "Atölyelerde, şantiyelerde, fabrikalarda binlerce işçi kağıt üzerinde kalan İSİG önlemleri yüzünden ölümle burun buruna çalıştırılıyor. Bugün aileler adalet arayışıyla sokaklara çıktıysa, işçiler ölmemek için mücadele etmek zorunda kalıyorsa asıl sorumlu sadece işverenler değil bu ülkeyi yönetenlerdir" ifadelerini kullandı.

AİLELER: SORUMLULUĞU BULUNAN TÜM KAMU GÖREVLİLERİ YARGILANMALI

Faciada yaşamlarını yitiren işçilerin yakınları da göstermelik yargılama istemediklerini, ölümlerden sorumlu tüm sorumlaların yargılanmasını istediklerini belirtti. Aile temsilcilerinin görüşleri ise şöyle:

Şengül Yılmaz'ın kız kardeşi Emine Bulut: Bir kaç tutuklama, göstermelik yargılama, canlarımızın ölümünde sorumluluğu bulunan bütün kamu görevlilerinin yargılanmasını ve hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz. Tüm sorumlular gerekli cezayı alana kadar adalet nöbetimize devam edeceğiz.

"BURAYA ADALET ARAMAYA GELDİM"

Nisanur Taşdemir'in annesi Altun Taşdemir: Ben buraya adalet aramaya geldim. Çocuklarımız ateşin içinde yanarak can verdi. Çocuklarım ölümü hak etmediler. Bile bile çocukları öldürdüler. Ateşin içine atarak bile bile öldürdüler çocuklarımızı. Nasıl öldürürler bu gençleri? Böyle hak hukuk olmaz. Bir kurtuluş yolu olsaydı kurtulurlardı. Giriş çıkışı birlikteymiş. Yangın çıkışı, yangın merdiveni yokmuş. Çocuklarımızı, analarımızı, babalarımızı kurtaramadılar. Diri diri yaktılar. Çocuklarımız bir gelinlik giyemedi. Hak hukuk böyle midir? Çocuklar gençti hayatlarını yaşamak istiyordu. Bu çocuklar nasıl ölür? Çocuklarımızı öldürdüler kara toprağa gömdüler. Çocuklarımızı kömür olarak verdiler.

Nisa Taşdemir'in babası Vedat Taşdemir: Nisa Taşdemir'in amcasıyım. Cansu Esedoğlu'nun dedesiyim. Orada yatanın birinin kardeşiyim, birinin ağabeyiyim. 7 tane canım gitti. Bunları toprağın altına koydum. Burada tuttuğumuz adalet nöbetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Adaletin peşinden koşacağız. Suçlu olan kim varsa herkes cezasını çekecek. İçimiz rahat etmiyor. Her gün yanıyoruz. Başımızı yastığa koyduğumuzda gözümüzden yaş akıyor. Kandıra'da değil Gebze'de adalet karşısına çıkmak istiyoruz. Adamlar diyor 'bizim Gebze'de can güvenliğimiz yok.'Bizim de Kandıra'da can güvenliğimiz yok. Bu adalet Gebze'ye gelecek Gebze'de yerini bulacak. Bunun peşini bırakmayacağız... Kamu görevlilerine yıllarca ceza versinler. Hiç cezaevinden çıkmasınlar. Kamu görevlileri adaletin önüne çıkıp hesap versin. Suçu olan cezasını çeksin. Biz her gün evlatlarımız için yanıyoruz. 7 can verdik halen de can verilmeye devam ediliyor. Devletin bunun önüne geçmesi lazım. Artık analar babalar ağlamasın"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Gebze, Çocuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilovası'ndaki fabrika yangınında adalet nöbeti sürüyor - Son Dakika

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