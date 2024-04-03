Yunanistan'ın Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Dimetoka kentindeki tarihi Beyazıt Camisi'nin 2025 yılında ziyarete açılacağı bildirildi.
Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye konuşan Dimetoka Belediye Başkanı Romilos Hacıyanoğlu, 2017 yılındaki yangında büyük zarar gören caminin 2025 yılında ziyarete açılacağını belirtti.
Hacıyanoğlu, yıllardır ziyarete kapalı tutulan caminin minaresinin korunması için özel bir sistem kurulacağını aktardı.
Balkanlar ve Avrupa'daki en önemli mimari ve dini eserlerden biri olan Batı Trakya'nın Meriç iline bağlı Dimetoka'daki tarihi Beyazıt Camisi aynı zamanda Çelebi Sultan Mehmet Camisi olarak da biliniyor.
Beyazıt Camisi'nde, 22 Mart 2017'de sabahın erken saatlerinde çıkan yangında alevler, iç kısmının büyük bölümü ahşap olan yapıyı hızla sarmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen uzun süre söndürülemeyen yangında caminin iç kısmında büyük hasar meydana gelmişti.
İnşası 1420 yılında tamamlanan cami, Yunan hükümet yetkilileri tarafından sadece Yunanistan'da değil, aynı zamanda tüm Avrupa'da en önemli Müslüman anıtlarından biri olarak kabul ediliyor.
Cami, 1946'dan beri koruma altında bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Dimetoka'daki tarihi Beyazıt Camisi 2025 yılında ziyarete açılacak - Son Dakika
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