Din Görevlileri Kitap Okuma Etkinliği

Elazığ'ın Baskil İlçe Müftülüğü bünyesinde çalışan din görevlileri kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla yürütülen "Kitap Oku-Yorum Projesi" kapsamında Baskil Müftülüğünce Resulkahya köyü camisinde etkinlik düzenlendi.
İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, Diyanet İşleri Başkanlığınca din görevlilerinin yeterliklerine ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak yürütülen proje kapsamında din görevlileriyle bir araya geldiklerini aktardı.
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