Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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