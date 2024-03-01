Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliye Adli İşlem - Son Dakika
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Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliye Adli İşlem

Dinar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliye Adli İşlem

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yapılan operasyonda araçlarında uyuşturucu bulunan 3 şüpheliye adli işlem uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. C.G, U.E. ile A.İ.B.S isimli şüphelilere uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

01.03.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

C.G, U.E. ile A.İ.B.S'ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Suç, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliye Adli İşlem - Son Dakika
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