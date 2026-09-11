Ding Xuexiang APEC enerji toplantısında küresel işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ding Xuexiang APEC enerji toplantısında küresel işbirliği çağrısı yaptı

Ding Xuexiang APEC enerji toplantısında küresel işbirliği çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Beijing'de düzenlenen 16. APEC Enerji Bakanları Toplantısı'nda küresel enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, küresel enerji güvenliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 16. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Enerji Bakanları Toplantısı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Ding, Çin'in her zaman küresel enerji piyasalarının istikrarını savunacağını, küresel yeşil ve düşük karbonlu dönüşüme katkıda bulunacağını ve uluslararası enerji işbirliğine katılacağını belirtti.

Çin'in APEC çerçevesindeki faydaya dayalı enerji işbirliğine aktif olarak katıldığını kaydeden Ding, bölgesel enerji kalkınmasını etkin şekilde teşvik ettiklerini ve küresel enerji güvenliğinin korunmasına önemli katkılarda bulunduklarını ifade etti.

Küresel enerji güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletme çağrısı yapan Ding, Asya-Pasifik bölgesinde kapsayıcı enerji gelişimini güçlendirmek amacıyla dağıtık enerji kaynaklarının ve şarj altyapısının güçlü şekilde geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Ding, Asya-Pasifik bölgesindeki enerji dönüşümüne daha fazla katkı sunmak için yeni enerji depolama sistemleri ve dijital şebekeler gibi gelişmekte olan teknolojilerde ortak araştırma geliştirme çalışmaları yürütülmesi, olgun teknolojiler ile uygulama alanlarının yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

Ding, enerji sanayi ve tedarik zincirlerinde istikrarın sağlanmasının yanı sıra bölgesel ve küresel enerji piyasalarında sorunsuz işleyişin desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Enerji, Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ding Xuexiang APEC enerji toplantısında küresel işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti Çin'de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti
7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı
18 yıl sonra harika geri dönüş Kadıköy’de inanılmaz anlar 18 yıl sonra harika geri dönüş! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Bu çocuğun ismini not edin Önce imzayı, sonra da golünü attı Bu çocuğun ismini not edin! Önce imzayı, sonra da golünü attı
1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular 1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular
Gelibolu’da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi Gelibolu'da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi

17:07
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme Bakan Şimşek, Erdoğan’a sunum yaptı
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan'a sunum yaptı
17:01
Adaylar bomba İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturabilecek isimler
Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
16:36
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
16:25
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden görüntü
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden görüntü
16:01
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 17:21:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Ding Xuexiang APEC enerji toplantısında küresel işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement