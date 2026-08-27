Ding Xuexiang'dan Mali Reform Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ding Xuexiang'dan Mali Reform Çağrısı

Ding Xuexiang\'dan Mali Reform Çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı Ding, mali çalışmaları iyileştirerek modernizasyonu destekleme çağrısında bulundu.

HEFEİ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin'in modernizasyonuna daha iyi hizmet etmek ve destek sağlamak için mali çalışmaların iyileştirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen bilimsel mali yönetim pilot programları konulu sempozyumda konuşma yaptı. Ding salı ve çarşamba günleri kentte denetim ve incelemelerde de bulundu.

Ding, istikrarlı ekonomik büyümeyi desteklemeye, ekonomik yapıyı optimize etmeye ve istikrarlı ve sürdürülebilir yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye odaklanma ve daha proaktif bir maliye politikasını etkin şekilde uygulama çağrısı yaptı.

Ding yılın ikinci yarısında mali çalışmalarda sağlam adımlar atılması ve ilgili fonların kullanımının hızlandırılmasının yanı sıra mali politikalar ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ding, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı, olumlu bir ivmeyle yeni ve daha kaliteli bir büyümeye doğru teşvik etmek ve 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (2026-2030) iyi bir başlangıç yapılmasına daha fazla katkı sağlamak amacıyla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Ding, Anhui ziyareti sırasında, bilimsel mali yönetim ve temel düzeydeki mali işlemlere yönelik pilot programların yanı sıra bilimsel araştırmalarda yapay zekanın uygulanması hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ding Xuexiang'dan Mali Reform Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti Pakistan'da hastanenin yenidoğan servisinde yangın: 15 bebek hayatını kaybetti
Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti Nepal’de sel felaketinde bilanço saatler geçtikçe ağırlaşıyor, 98 kişi hayatını kaybetti
Ömer Faruk Beyaz’ın yeni takımı belli oldu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü

16:41
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
16:22
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı Suçlamalar hayli ağır
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
15:53
Rakipler belli oluyor Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Rakipler belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
15:39
’Bosna kasabı’ olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
15:30
İmamoğlu davasında çapraz sorgu Adnan Çebi’ye ’kamera bantlama’ görüntüsü soruldu
İmamoğlu davasında çapraz sorgu! Adnan Çebi'ye 'kamera bantlama' görüntüsü soruldu
14:46
Türkiye’nin tarihi tokadı sonrası İsrail’de yas var
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 17:08:09. #7.12#
SON DAKİKA: Ding Xuexiang'dan Mali Reform Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement